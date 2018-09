El Congreso aprueba exhumar a Franco del Valle de los Caídos y PP y Cs se abstienen

El Congreso convalidó ayer el decreto ley del Gobierno para exhumar los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos, en una votación que registró 172 "síes" y 164 abstenciones, las de Cs, PP, UPN y Foro. Dos diputados populares, el expresidente de la Cámara Jesús Posada y José Ignacio Llorens, votaron en contra, al parecer por error. A favor lo hicieron PSOE, Unidos Podemos, PNV, ERC, el PDeCAT, Compromís, Bildu, Coalición Canaria y Nueva Canarias.

En un segundo trámite parlamentario, la mayoría de 172 votos a favor aumentó hasta los 203 que respaldaron tramitar el decreto como proyecto de ley para poder incluir enmiendas, con lo que el Grupo de Ciudadanos se mostró de acuerdo.

Y es que Unidos Podemos, PNV, ERC y el PDeCAT reclamaron incorporar varias medidas para completar el decreto incorporando una amplia serie de medidas que siguen la estela de la Ley de Memoria Histórica de 2007. Entre ellas, la recuperación de víctimas de fosas comunes, la anulación de las sentencias del franquismo, el reconocimiento de los maquis o la desacralización y "resignificación" del Valle de los Caídos, algo que los grupos deberán discutir a partir de ahora.

Con el hispanista Ian Gibson en la tribuna de invitados, junto a algunos familiares de víctimas y representantes de asociaciones en favor de la memoria histórica, la convalidación ha sido celebrada con un aplauso de varios minutos de los 172 diputados del sí.

"Paso histórico"

Tras la votación en el Congreso, Pedro Sánchez mostró a través de Twitter su satisfacción: "Hoy, nuestra democracia es mejor". "Justicia. Memoria. Dignidad. Hoy España da un paso histórico para la reparación de los derechos de las víctimas del franquismo", escribió.

Fue la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, la encargada de defender el decreto ley desde la tribuna de la Cámara baja, donde no se privó de advertir a los populares y a Ciudadanos ("las derechas") que, con su abstención, quedan "retratados", porque "es muy difícil ponerse de perfil ante la dictadura".

Calvo defendió la pertinencia del decreto para corregir la "atroz anomalía" que supone que "los restos de Franco estén en el mismo lugar que las víctimas". Mientras eso sea así, añadió, no habrá "paz ni concordia".

No menos dura fue la portavoz socialista Adriana Lastra. "No se abstengan de la democracia, de la dignidad", les dijo, después de afirmar que los ve "perdidos en un laberinto ideológico" y una "lucha fratricida" para "competir por los votos de la extrema derecha". Y agregó: "Y no merece la pena, no son tantos".

La posición del PP la fijó el exministro de Interior Jorge Fernández Díaz. "Ahora nos dice que es de urgente necesidad exhumar a Franco, 43 años después. Un poco de respeto", se quejó el veterano diputado popular, que aprovechó la ocasión para echar en cara al PSOE que cuando estaba en la oposición criticaba al PP por abusar del decreto ley, y ahora aprueba nueve en cien días de gestión.

"La calidad de una democracia se mide por el respeto a las formas y a los procedimientos", advirtió el exministro popular, para quien ese respeto a las normas es una "garantía frente a la arbitrariedad de los poderes públicos".

El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, reconoció que hay una "anomalía" en la existencia de un monumento que exalta al dictador, pero se cuidó de aplicarle el adjetivo "atroz" que empleó Calvo. Pero el instrumento jurídico, el decreto ley, no le parece el adecuado.

A su juicio, la única "urgencia" para aprobar el decreto es de Sánchez, que se vale de él como "cortina de humo" para tapar "su incapacidad" y la "debilidad" de su Gobierno. "No nos pidan que seamos cómplices de sus urgencias ni de sus chapuzas", pidió.

Unidos Podemos celebró la decisión de exhumar ya los restos de Franco, que, "además de un golpista, un dictador y un asesino, era un ladrón", en palabras del diputado de En Marea Antón Gómez Reino. Este grupo ve "insuficiente" el decreto, y su compañera Eva García Sempere ha abogado por "enterrar el franquismo" con más medidas como la desacralización y resignificación del mausoleo.

Joan Tardà dejó claro que ERC votaba a favor porque tiene "plena confianza" en la palabra de la vicepresidenta Calvo y buscará más avances, como reconocer la responsabilidad del Estado en la gestión de las fosas, que no pueden ser tratadas "como enterramientos romanos".

También los nacionalistas vascos tratarán de introducir aspectos "no debidamente resueltos" de la Ley de Memoria Histórica, ha dicho su portavoz, Mikel Legarda, mientras por parte del PDeCAT Jordi Xuclà subrayó que, además de exhumar al dictador, es preciso abordar la "desfranquización" del Estado.