Sánchez permitirá el acceso a su tesis en Internet

El presidente del Gobierno ha anunciado, a través de su cuenta en Facebook, que autorizará desde este viernes el acceso a su tesis doctoral desde Internet. "Para facilitar aún más el acceso a mi tesis, que ya estaba colgada en Teseo desde hace meses, se abrirá en su totalidad a lo largo del día de mañana", ha indicado el jefe del Ejecutivo en la red social, en la que también ha asegurado que "hice la tesis, cumplí con todos los pasos marcados por la ley, la defendí ante un tribunal, publiqué las aportaciones de la investigación en revistas académicas y en un libro generalista".

Extracto del comunicado de Sánchez en Facebook.

La directora de la tesis dice que Sánchez no tuvo trato de favor

La directora de la tesis doctoral de Pedro Sánchez, la profesora de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) Isabel Cepeda, ha afirmado hoy que el presidente del Gobierno "no recibió ningún trato de favor" y que "le dedicó tiempo" a la investigación.

Isabel Cepeda, en una entrevista con el programa El Barómetro, de Gestiona Radio, ha explicado que en 2012 "para evitar la endogamia" se designa una directora para la tesis que pertenece a otra universidad "y dos doctores ajenos a la Universidad Camilo José Cela emiten evaluaciones externas que avalan la calidad" del trabajo.

Isabel Cepeda ha explicado que la tesis no fue realizada "a distancia": "teníamos las reuniones para corregir los capítulos y él venía con las correcciones hechas. Se cumplieron exhaustivamente todos los requisitos exigidos por la ley".

Respecto a la calidad del trabajo y la calificación 'cum laude' obtenida, la profesora dice que (Sánchez) "no recibió ningún trato de favor, para juzgar una tesis hay que estar cualificado. En aquellos momentos hablar de diplomacia económica desde un punto de vista científico ya era novedoso".

Preguntada por qué se escribió en sólo dos años, cuando lo normal entonces era seis años, la profesora responde que "eso depende de si eres o no un investigador experimentado" y añade que Sánchez "ya había trabajado sobre los temas" y "no partía de cero". En su opinión, "no era una investigación nueva para él y le dedicó tiempo".

La tesis de Sánchez, de 342 páginas, se encuentra en la biblioteca de la Universidad Camilo José Cela, en la localidad madrileña de Villanueva de la Cañada.

El trabajo fue dirigido por María Isabel Cepeda y el tribunal que lo calificó estuvo presidido por Cristina Ruza, con Ricardo José Rejas, Alejandro Blanco y Juan Padilla de vocales y Santiago Pérez Pérez-Camarero como secretario.