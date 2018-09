Montón niega tener conocimiento de cambios en sus notas de máster

La Ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Carmen Montón, ha vuelto a negar irregularidades en el 'Máster en Estudios Interdisciplinares de Género' que cursó en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) y ha rechazado dimitir por entender que sería una decisión "injusta".

"Tengo el certificado de notas y ahí tengo todas las asignaturas superadas. Si ahora ha habido una modificación que escapa de mi conocimiento no es mi responsabilidad. Si tuviera la explicación se la daría", ha indicado la titular de Sanidad en una entrevista en la Cadena Ser al ser preguntada por los supuestos cambios en la calificación de una asignatura por parte de la URJC.

Ha reiterado, asimismo, tener conocimiento de la convalidación de ninguna de las materias del máster. "Puedo decir de forma contundente que no he solicitado la convalidación de ninguna. Esta convalidación se escapa a mi ámbito de responsabilidad, conocimiento o petición", ha explicado la dirigente socialista, quien ha recordado además que "la custodia de las actas también escapa" de su "responsabilidad".

En cuanto a una posible dimisión, se ha limitado a insistir en "no haber cometido ninguna irregularidad" por lo que consideraría "injusto" su cese. Sobre el apoyo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado estar en contacto con el y "sentir su apoyo" y de la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, con la que también ha asegurado estar en contacto.

"Hoy estoy aquí porque siento el apoyo y no puedo decir nada más. Estoy tranquila, me siento apoyada, en privado he recibido muchos (apoyos) para hoy estar aquí enfrentándome a esta situación y dando explicaciones", ha asegurado.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)