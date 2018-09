Un máster pone en el punto de mira político a la ministra de Sanidad

La ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Carmen Montón, se ha convertido en el tercer cargo político relevante envuelto en un "caso máster". Tras la renuncia de la presidenta madrileña, Cristina Cifuentes, los apuros de Pablo Casado, todavía pendientes de una decisión judicial, Montón tuvo que salir ayer a defenderse de una información sobre presuntas irregularidades en el máster que sobre estudios de género cursó en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC). La ministra niega cualquier anomalía y asegura que "no tiene nada que ver con otros desgraciados casos". "No todos somos iguales", afirmó en una comparecencia en la que trató de aclarar los procedimientos dudosos que pone en evidencia una información de eldiario.es. "No he cometido ninguna irregularidad" , sostuvo la titular de la cartera de Sanidad, quien dice disponer de numerosa documentación que acredita que cursó el máster, que ayer mostró y remitió en parte a los medios de comunicación.

"Tengo el título, el certificado académico de las notas, el trabajo final de máster, y más de treinta correos electrónicos que demuestran que lo he cursado en el curso 2010-2011", expuso la ministra. Montón matizó que existe un error en la fecha del título de certificación del expediente académico, en el que figura el año 2012 como el de finalización de los estudios, cuando debería ser 2011, por lo que ha pedido a la universidad que lo rectifique.

Mientras que desde la Moncloa se defendía que las explicaciones de la ministra fueron "claras y transparentes", Ciudadanos, Podemos y el PDeCAT reclaman explicaciones en sede parlamentaria. "No voy a hacer lo que hicieron conmigo", afirmó el líder del PP, Pablo Casado, para no entrar en el caso de Montón, aunque su partido criticó el "doble rasero" de los socialistas.