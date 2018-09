Marlaska: "No hay posibilidad de que Torra libere a los presos"

El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, asegura que "no existe una posibilidad seria" de que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, abra las prisiones si las sentencias a los políticos catalanes no son absolutorias. "Las llaves que abren las cárceles las tienen las autoridades judiciales", afirma el ministro. A su juicio, los 600 antidisturbios enviados a Cataluña como refuerzo ante la Diada "no son muchos" para una gran concentración de personas: un partido de la Liga de Campeones requiere muchos más agentes.