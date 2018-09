La marcha de Santamaría deja incompleta la prometida integración de Casado

La marcha de Soraya Sáenz de Santamaría de la política pone fin a un capítulo en el PP que no tenía visos de acabar bien, y deja incompleta la integración que reiteradamente prometió Pablo Casado tras hacerse con el liderazgo del partido.



Ni candidata en Madrid como especulaban unos y otros, ni presidenta de una comisión en el Congreso o vocal en el Comité Ejecutivo Nacional como le ofrecía Casado. Sáenz de Santamaría no ha encontrado su sitio en este nuevo PP.



La cuestión es si ella lo ha buscado o si la nueva dirección quería realmente dárselo.



Desde que Casado fue elegido, en el entorno de la exvicepresidenta han sido muy críticos con sus ofertas de integración, y las negociaciones para colocar a 'sorayos' en puestos de responsabilidad fueron muy duras e incluso se llegaron a romper.



Y mientras los ganadores aseguraban estar siendo generosos, los perdedores se sentían menospreciados y reclamaban mayor representación.



Al final, fue el círculo de María Dolores de Cospedal -la gran perdedora de la primera fase de las primarias pero la triunfadora en el reparto de poder- el que obtuvo los puestos más jugosos después de los de Casado, entre otros la portavocía del Congreso para Dolors Montserrat, mientras no quedaban plazas importantes para los de Santamaría.



La exvicepresidenta se fue de vacaciones con la idea de hablar con Casado a la vuelta. Y ha llegado a su reunión con el líder con la idea clara de comunicarle su marcha; no había vuelta atrás, dicen los suyos.



El entorno de Santamaría avanzaba a Efe su decisión nada más acabarse el encuentro en Génova. Ni siquiera lo sabía Javier Maroto, que se ha enterado en la rueda de prensa que ofrecía en ese momento y ha respondido precipitadamente que Casado ha atendido de "mil amores" a Santamaría, como hizo con todos los que no le apoyaban y han querido hablar con él.



Los de Casado no han ocultado en los últimos días estar molestos por la forma de actuar de Santamaría y por su ausencia en la reunión de grupo en el Congreso de la semana pasada o en la Junta Directiva Nacional del sábado en Barcelona, donde además fueron notables otras ausencias de 'barones' regionales importantes como Alberto Núñez Feijóo o Isabel Bonig.



Pero públicamente el líder insistía en quitar hierro al asunto y reiteraba sus ofertas a Santamaría.





La trayectoria política de Santamaría, en imágenes.

Le agradezco mucho a Soraya Saénz de Santamaría sus casi dos décadas de trabajo y entrega al Partido Popular y a España. Y le deseo los mayores éxitos en esta nueva etapa que comienza, en la que podrá seguir contando con todo nuestro apoyo y afecto. „ Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) 10 de septiembre de 2018

En palabras a Efe de un miembro de la dirección nacional, a la exvicepresidenta "para que se integrara de la forma más cómoda posible, pero no ha querido.Una tesis que no comparten, en absoluto, los de Sáenz de Santamaría, para quienesEra evidente que la integración, de haberla, iba a ser incómoda. Y sólo cabía la posibilidad de la candidatura.Desde la cúpula del partido no han querido confirmar, ni ya tendrán que hacerlo,Pero fuentes del PP madrileño han admitido a Efe antes de conocerse la decisión de Santamaría que se pensaba en la exvicepresidenta para ocupar una de las dos candidaturas.Casado debía decidir, dicen, si le ofrecía la candidatura a la Alcaldía o a la Comunidad. Los partidarios de Santamaría apostaban por la región, que da mucho más poder orgánicoEl presidente del PP, al final, no ha tenido que decidir si le ofrecía alguno de esos puestos. Sáenz de Santamaría deja la política Casado ha respondido con un mensaje en Twitter -muy frío, según el entorno de Sáenz de Santamaría-Javier Maroto comentaba esta mañana que para el 31 de octubre el PP tendrá todos los nombres de sus candidatos decididos y aseguraba que el partido se ha propuestoEntre esos "mejores" ya no estará Soraya Sáenz de Santamaría . a partir de ahora, asegura, será una militante más del PP.Y como subraya una dirigente partidaria de la exvicepresidenta, a partir de ahora no cabe mirar atrás ni buscar responsables en la etapa anterior. "Esto ya es el todo o nada de Casado", dice.