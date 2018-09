Sánchez: "Has trabajado sin descanso para devolver y ampliar derechos"

El Gobierno y Pedro Sánchez han destacado el trabajo de estos 100 días realizado por la ministra de Sanida Carmen Montón. En solo cien días al frente del Ministerio de Sanidad ha destacado "aspectos importantes para la recuperación de derechos de los ciudadanos perdidos en los últimos años" y ha asegurado que ese seguirá siendo un "objetivo prioritario" del Ejecutivo.



El presidente del Gobierno también ha recalcado que "has recuperado la sanidad universal en nuestro país, has trabajado sin descanso para devolver y ampliar derechos".







El PP acusa a Sánchez de presidir el Gobierno "más débil de la democracia"

Desde Podemos

Lo siento en el alma porque pudo haber sido una buena ministra, pero la dignidad de la Universidad pública no puede soportar otro máster fraudulento y menos una tesis copiada. La dimisión debe producirse ipso facto. Este Gobierno no puede parecerse al PPhttps://t.co/0TyhupW5y4 „ Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) 11 de septiembre de 2018

Tambiénen materia de sanidad universal, protección del menor, atención a los menores extranjeros no acompañados, reproducción asistida para mujeres solas y cotización a la Seguridad Social para cuidadoras."Con tu labor,", señala la cuenta oficial de Twitter del PSOE , tras la dimisión de la ministra por las irregularidades en su máster cursado en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC).Después de que ella misma reivindicara su trabajo en la rueda de prensa en la que ha anunciado su dimisión, en Moncloa recuerdan que la semana pasada el Congreso convalidó su real decreto ley para la recuperación de la sanidad universal y que el último Consejo de Ministros informó de un "importante" trabajo de su departamento para elaborar un plan integral para erradicar la violencia contra la infancia.Elen estos tres meses ha sido la apertura del diálogo político para la, "una barrera insalvable para algunos ciudadanos que les impedía acceder a sus tratamientos".A eso añaden que también la semana pasadano acompañados y que también dio los primeros pasos para establecer una estrategia de prevención contra las conductas suicidas.Este martes, pocas horas antes de que Montón renunciara al cargo, el presidente del Gobierno ha valorado especialmente su labor ministerial y la ha calificado de "extraordinaria".El secretario general del PP,, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de presidir el Ejecutivo "más débil de la democracia" y ha rechazado cualquier similitud entre el caso del máster de su presidente, Pablo Casado, y el de la dimisionaria ministra de Sanidad Carmen Montón."Nunca antes en cien días habían dimitido dos ministros en un Gobierno en España", ha recordado García Egea, que ha reprochado que el Ejecutivo de Sánchez esté más preocupado por los problemas internos que en mejorar la vida de los ciudadanos que, a su juicio, asisten "atónitos" a un GobiernoEn declaraciones en el, el dirigente del PP ha lamentado que hoy, precisamente día en el que los independentistas catalanes han salido a la calle, España cuente con el Gobierno "más débil de la democracia" tras la dimisión de Montón por las irregularidades detectadas en su máster."¿Qué ha tenido que pasar para que en solo dos horas el presidente del Gobierno pasara depara autorizar e impulsar su cese fulminante?", se ha preguntado.A preguntas de los periodistas, García Egea ha negado que el caso de Carmen Montón tenga similitudes con el de presidente de su partido, Pablo Casado.Ha explicado que los periodistas pudieron consultar en su día los trabajos del máster de Casado que, además, no se regía por las actuales normas dictadas en Bolonia para este tipo de formación académica."Todas las acusaciones contra él se han ido desmoronando, mientras que conLas dudas han ido creciendo y hasta el propio presidente ha tenido que aceptar que no podía seguir ni un minuto más en el cargo", ha remarcado.A su juicio, quien tiene que dar explicaciones es el PSOE y sobre todo Sánchez que en solo dos horas ha pasado de respaldar a la ministra a "impulsar su cese".El secretario general de Podemos,, ha asegurado este martes que la, si bien ha asegurado sentirlo "en el alma porque pudo haber sido una buena ministra".Iglesias ha dadotras conocerse la convocatoria de Montón para anunciar su dimisión por las irregularidades en su máster de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC)."Lo siento en el alma porque, pero la dignidad de la Universidad pública no puede soportar otro máster fraudulento y menos una tesis copiada. La dimisión debe producirse 'ipso facto'. Este Gobierno no puede parecerse al PP", ha dicho el secretario general de Podemos.