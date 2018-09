Compañeros de Carmena critican la "Monarquía Municipalista de Madrid"

El edil de Ahora Madrid Pablo Carmona, alineado en la corriente crítica de Ganemos, ha dado este domingo la bienvenida a la "Monarquía Municipalista de Madrid" después de que varios medios hayan publicado que la alcaldesa Manuela Carmena optará a la reelección y negocia su lista con Podemos.



A través de la red social Twitter, el concejal del grupo de Manuela Carmena ha denunciado que "cuando se renuncia a la construcción colectiva, a puntos centrales del programa, a la democracia interna y a la diversidad, solo queda el cesarismo", ante las publicaciones que afirman que Carmena busca perfilar los nombres de la lista para evitar las divisiones internas.





Cuando se renuncia a la construcción colectiva, a puntos centrales del programa, a la democracia interna y a la diversidad, solo queda el cesarismo. Bienvenidas a la Monarquía Municipalista de Madrid. #UnidadPopular — Pablo Carmona (@pblcarmona) 9 de septiembre de 2018

De un modo similar se ha pronunciado la edil de Ganemos, que recuerda que Ahora Madrid desalojó al PP de las instituciones "gracias al desborde popular y a la experiencia de lucha de los movimientos sociales"."Seguimos defendiendo lay la democracia interna, solo así garantizamos el futuro de Ahora Madrid como proyecto de cambio político. No tengamos miedo a la democracia", ha reclamado la concejal.Según han publicado varios medios de comunicación, la alcaldesa no quiere contar en su futura lista ni con Pablo Carmona ni con Rommy Arce, esta última muy cuestionada por los vecinos por su gestión al frente de lasFuentes de la Alcaldía de Madrid han asegurado a Efe que el acuerdo entre Podemos y Carmena para que la regidora madrileña se presente a la reelección "no está cerrado" y aún quedan cosas por hablar, por ello ni desmienten ni confirman que la alcaldesa haya tomado una decisión, que anunciará ella misma cuando lo tenga "cristalino"