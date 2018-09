Santamaría condiciona su futuro político a una conversación con Casado

Soraya Sáenz de Santamaría, exvicepresidenta del Gobierno, quiere dilucidar su futuro cometido en una conversación personal con el líder del partido, Pablo Casado, que la desplazó en sus aspiraciones a presidir el PP. Sáenz de Santamaría y su entorno próximo estuvieron ausentes ayer de a la reunión del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso que encabezó Casado.

La exvicepresidenta sí acudió más tarde a la Cámara Baja para cumplir sus obligaciones como diputada. Anunció entonces su deseo de tener una conversación "tranquila" para hablar sobre su futuro con el que fuera su rival en el proceso interno para la sucesión de Rajoy. Hasta que no se produzca ese encuentro, Sáenz de Santamaría no hará públicas sus intenciones. Casado reserva una plaza en el Comité Ejecutivo Nacional para la que fuera "número dos" del Gobierno y le propone también presidir una comisión del Congreso, ofrecimientos a los que todavía no ha dado respuesta. Soraya Sáenz de Santamaría no coincidió ayer en el Congreso con el presidente del Partido Popular, quien viajaba a Viena y se marchó antes de que llegara la exvicepresidenta.

En conversación informal con los periodistas, Sáenz de Santamaría negó haber dado un plantón a Casado al no asistir a la reunión del grupo popular y explicó su ausencia por la precipitación de la convocatoria. La que fuera aspirante a suceder a Rajoy restó importancia a quedar relegada a la tercera fila del hemiciclo.