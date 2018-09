Torra: "No hemos renunciado a nada, hay que crear un nuevo 1 de octubre"

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha situado hoy el "punto de partida" de su proyecto en el "referéndum del 1 de octubre" del año pasado, la "gran movilización" del 3 de octubre y la "declaración política de independencia" del 27 de ese mes, aprobada por el Parlament. "Hay que crear un nuevo 1 de octubre", ha dicho, en alusión al referéndum del pasado año.

En el arranque de su conferencia titulada "Nuestro momento" en el Teatro Nacional de Cataluña (TNC), Torra ha denunciado el "intento planificado de destruir el ideal independentista" por parte del Estado.

Sin embargo, ha dicho, "el pueblo de Cataluña ha resistido: No hemos dado ningún paso atrás y no hemos renunciado absolutamente a nada. Y ante la opinión pública internacional, nuestra causa es más sólida y respetada que nunca".

Torra ha ofrecido una "mano abierta" al Estado para dialogar, negociar y encontrar "conjunta y bilateralmente" una solución al conflicto en Cataluña, que, ha dicho, "no renunciará nunca a su derecho de autodeterminación". Torra ha dedicado una parte de su discurso a dirigirse, utilizando el castellano, a las instituciones del Estado y a los ciudadanos del resto de España.

"Hemos ofrecido siempre, ofrecemos hoy y lo haremos en el futuro una y otra vez, diálogo y negociación, por si se quieren parar los abusos y las arbitrariedades, por si se quiere liberar a los presos políticos y aceptar el retorno de los exiliados, por si se quiere reconocer y hacer efectivo el derecho de autodeterminación del pueblo de Cataluña", ha afirmado el presidente de la Generalitat.

Políticos presos



El presidente de la Generalitat ha advertido hoy de que "no aceptará" que los soberanistas que serán juzgados por el 'procés' sean condenados y ha avanzado que, en caso de que no sean absueltos, se pondrá "a disposición" del Parlament.

Torra ha recalcado que "en ninguna democracia del mundo puede ser delito poner urnas", por lo que "no nos resignamos a unas sentencias injustas que sólo traerían más dolor, más conflicto, más represión. Sobre humillaciones no se construirá nunca nada".

"Personalmente no puedo aceptar ni aceptaré ninguna sentencia que no sea la libre absolución. Llegado el caso contrario, si se diese el caso de que la sentencia no fuese la libre absolución de los procesados, estudiaré qué decisiones hay que tomar y me pondré a disposición del pueblo de Cataluña, a través de sus representantes legítimos en el Parlament", ha remarcado Torra.

El presidente catalán ha señalado que la decisión que tome será comunicada a los representantes catalanes en el Congreso, el Senado y el Parlamento Europeo, para que "actúen con fidelidad al mandato del pueblo de Cataluña".