Los preparativos para celebrar el primer año del desafío secesionista

La reunión de Quim Torra con Carles Puigdemont ayer en Waterloo tenía como objetivo preparar un nuevo curso político, que estará marcado por un "otoño reivindicatico", cuyo preámbulo será la Diada del 11 de septiembre y en el que coincidirán el primer aniversario de la consulta ilegal de octubre y el juicio contra quienes lideraron el proceso secesionista.

"Nos damos cuenta de que no estamos ante un otoño cualquiera, sino de uno muy importante, que además no tenemos que verlo ni vivirlo de una manera nostálgica sino muy reivindicativamente, mirando hacia adelante ", manifestó el presidente de la Generalitat tras la reunión. En paralelo a los preparativos para mantener vivo el desafío secesionista al cumplirse su primer año, Torra y Puigdemont reclaman diálogo al Estado. "Necesitamos comenzar a ver ya no la fotografía y retóricas amables, necesitamos ver hechos. Pedimos la máxima inteligencia política y que Sánchez nos explique cuál es su proyecto político para Cataluña", afirma Torra, quien en las próximas semanas se reunirá en Barcelona con el jefe del Ejecutivo, devolución de su visita a la Moncloa.

El que se avecina es "un trimestre de grandes oportunidades" si las "instituciones españolas" lo saben aprovechar, apuntaba por su parte Carles Puigdemont.

Otros planes

La Asamblea Nacional Catalana (ANC), una de las entidades soberanistas más activas, estudia convocar un "paro del país" en Cataluña para conmemorar el primer aniversario del referéndum del 1-O. La presidenta de la entidad, Elisenda Paluzie, anticipa que la iniciativa aún es "muy embrionaria" y está pendiente de negociación con los sindicatos y otras entidades soberanistas.

Paluzie anuncia que los actos de aniversario del 1-O variarán en cada territorio y "será la colectividad que defendió el referéndum quien decidirá de qué manera lo conmemora". La ANC abrirá una página web que recogerá todos los actos a celebrar en Cataluña.