El Gobierno defenderá al juez Llarena hasta "las últimas consecuencias"

La ministra de Justicia, Dolores Delgado, dejó claro que el Gobierno defenderá en Bélgica hasta las últimas consecuencias la integridad jurisdiccional y los intereses de España, que pasa también por "defender la actuación jurisdiccional" del magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena.

La ministra, tras las críticas recibidas desde la oposición política y desde la mayor parte de asociaciones de jueces y fiscales, defendió en una entrevista en Radio Nacional los pasos dados por el Ejecutivo y negó que se haya producido ningún cambio en su posición.

"Vamos a defender hasta las últimas consecuencias a la jurisdicción española y a quien la desarrolla, en este caso Llarena", aseguró Delgado.

Su departamento ultima la contratación de un despacho de abogados belga ante la demanda civil que el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y cuatro de sus exconsellers han interpuesto en Bélgica contra Llarena, que instruye la causa del "procés".

El magistrado está citado el próximo 4 de septiembre, pero, al tratarse de una demanda civil, no tendrá que presentarse y podrá ser representado por la defensa que contrate el Ejecutivo cuando reciba el visto bueno de la Intervención General del Estado.

A juicio de la mayor parte de las asociaciones de jueces, la posición del Ejecutivo supone una "rectificación" de la postura mantenida por Justicia hace unos días, cuando explicó que solo se personaría si el juez belga cuestionaba la instrucción del "procés" pero "en ningún caso" por manifestaciones de carácter privado del juez Llarena.

No interpreta lo mismo la ministra, que intentó explicar que desde que el CGPJ pidió al Gobierno que actuara para mantener la integridad e impunidad jurisdiccional de España, "inmediatamente" se pusieron a trabajar sobre esa demanda civil contra el honor de Llarena, pero "con un trasfondo que puede afectar a nuestra jurisdicción".

En cualquier caso, el presidente de la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura, Manuel Almenar, celebra que "se haya impuesto la sensatez y el interés de España", en tanto que la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y el Foro Judicial Independiente (FJI) aprecian "un evidente" cambio de postura y lo achacan al malestar reinante entre gran parte de la judicatura.

Solo Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) respaldó que no hay cambio de estrategia, pero lamentó la ambigüedad con la que el Ministerio de Justicia planteó una distinción entre la actuación privada del juez y su función jurisdiccional.

En el arco político, el PP optó por pedir la comparecencia de la ministra en el Congreso para que "fije definitivamente" su posición tras los "bandazos" que, según su presidente, Pablo Casado, da el Gobierno en este asunto.

Pero también pidió que se estudie la presentación de una querella contra el juzgado belga por "inmiscuirse en la inmunidad y la integridad de la jurisdicción española".

Ciudadanos, por su parte, presentó una proposición no de ley en el Congreso en la que pide a la Cámara que apoye "sin fisuras" la labor de jueces y fiscales, y reclama expresamente al Gobierno que preste "todo su apoyo y asistencia" al juez del Supremo Pablo Llarena, según ha comunicado su presidente, Albert Rivera.

"Precedente gravísimo"

Por su parte, el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, aseguró que si el Gobierno de España finalmente paga la defensa jurídica de un ciudadano "particular" -Pablo Llarena- sentaría "un precedente gravísimo".

"Sentaría un precedente gravísimo que el Estado español pagase la defensa jurídica de un ciudadano español, sea juez o no, que tiene una demanda particular en otra jurisdicción" , dijo el expresidente catalán ante la prensa. "En una primera decisión que me pareció correcta, el Gobierno español se inhibía, como no puede ser de otra manera, de comprometer recursos públicos en la defensa de un particular", precisó.

Tras reunirse en un hotel de Waterloo con Quim Torra, Puigdemont afirmó que "hay cierta confusión sobre si (el Gobierno) ha contratado o no un despacho de abogados (en Bélgica) para defender a Llarena", tras la publicación de un comunicado de prensa por parte de Moncloa que, en su opinión, "no es claro".

"Lo veremos el día 4 si es así o no", añadió el expresidente, fecha para la cual está prevista que el abogado de Llarena comparezca ante un juez de un tribunal de Bruselas tras la presentación de una demanda civil en Bélgica por parte de Puigdemont y de los exmiembros del gobierno catalán huidos de la Justicia española.