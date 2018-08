Torra: cien días de gestos y poca gestión

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Joaquim Torra, acaba de cumplir los 100 días de mandato en medio de una tensión social por los enfrentamientos en torno a los lazos amarillos, con los que el soberanismo llena los espacios públicos e institucionales para reclamar la liberación de los políticos encarcelados.

Si algo ha caracterizado al sucesor "provisional" de Carles Puigdemont -como se autodefinió desde el principio- en sus primeros tres meses y medio al frente de la Generalitat, ha sido su política casi exclusivamente de gestos, en detrimento de una gestión que es sencillamente exigua.

No hay acto cultural o político al que el president no acuda con un lazo amarillo o una chapa en la solapa; no hay discurso público en el que no haga alusión a la situación de los exconsellers encarcelados ni tampoco a la "república", con una retórica a la par victimista, radical y agresiva.

Sin embargo, esto es todo en cuanto se puede resumir su acción de gobierno: gestos. La gestión de Torra, en estos 100 días, se limita tan solo a cinco proyectos legislativos, la mayoría heredados además de su antecesor.

Decretos como el de la venta directa de leche cruda o la reapertura apresurada y forzada de las delegaciones catalanas en el extranjero marcan hasta el momento la acción ejecutiva de un president que se entrevistó con Puigdemont en Berlín al día siguiente de su investidura, que mañana volverá a encontrarse con él en Bruselas y que visitó hasta en siete ocasiones a los exconsellers en prisión preventiva.

Mientras tanto, el independentismo mantiene cerrado el Parlamento catalán desde el pasado julio hasta octubre; es decir, unos tres meses de total parálisis legislativa.

Los 100 días de gobierno de Torra coinciden con la tensión entre quienes colocan y retiran los lazos amarillos en la calle, enfrentamientos que el sábado se volvieron violentos con la agresión a una mujer, esposa de un militante de Ciudadanos, cerca del parque de la Ciudadela. La agresión se produjo escasos días después de que Torra afirmara que el independentismo no debe defenderse del Estado sino "atacarle", y tras escribir una carta al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaksa, denunciando las supuestas agresiones de agentes de policía fuera de servicio contra el soberanismo.

La portavoz nacional de Ciudadanos y líder de la oposición en Cataluña, Inés Arrimadas, aseguró ayer que su formación denunciará ante la Fiscalía la agresión del pasado sábado, y anunció la convocatoria de una manifestación para el próximo miércoles "en apoyo a la víctima y en repulsa a estos hechos", así como en protesta frente a una situación en la que "los que no pensamos como el gobierno separatista" sufren problemas de convivencia.

Para muchos, la inacción ejecutiva de Torra se debe al papel de "sustituto temporal" de Puigdemont que aceptó desempeñar desde antes de su nombramiento.

El expresidente catalán, por su parte, instó ayer al Gobierno español, desde Escocia, a crear las condiciones adecuadas para abrir un diálogo con Cataluña exento de "condiciones previas" y "líneas rojas", y en el que "se pueda hablar de todo". Puigdemont viajó a Escocia en su primera salida de Bruselas tras quedar libre en Alemania al negarse el juez Llarena a aceptar su entrega a España solo por un delito de malversación. En la demanda presentada en Bélgica contra el juez que instruyó la causa por el proceso soberanista, Puigdemont califica a españa de "Estado delincuente, como Kazajistán".