Gobierno y Podemos pactan dejar al PP sin capacidad para vetar el déficit en el Senado

El Gobierno y Podemos han alcanzado un acuerdo para privar al Senado, en el que el PP tiene mayoría absoluta, de la capacidad que le concede la ley orgánica de Estabilidad Presupuestaria para vetar el techo de gasto, lo que dejaría despejada su aprobación, intentada por el Ejecutivo sin éxito en julio. El acuerdo exige reformar el artículo 15 de la Ley y es visto con buenos ojos por PNV, ERC y PDeCAT, formaciones que, como Podemos, se opusieron al techo de gasto en julio, sabedores de que el PP vetaría los objetivos de déficit en el Senado. Sin embargo, encrespó a los populares, que anunciaron un recurso ante el Constitucional, ya que el Gobierno se inclina por hacer la reforma por decreto.

Como primer paso, el presidente del Gobierno ha retirado de la agenda del Consejo de Ministros de hoy, viernes, la aprobación de la senda de estabilidad, lo que le da cierto margen de tiempo para decidir cómo reforma la ley de Estabilidad Presupuestaria. La senda de estabilidad, que el miércoles fue refrendada por el Consejo de Política Fiscal y Financiera, es la misma rechazada por el Congreso en julio. Frente a la anterior del PP, más restrictiva, la del PSOE, pactada con Bruselas, establece unos objetivos de déficit del 1,8% del PIB en 2019, del 1,1% en 2020 y del 0,4% en 2021.

El pacto entre Gobierno y Podemos, ya exigido por los morados en julio, fue alcanzado el miércoles por la noche en una reunión entre la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique. "Pablo Casado y el PP pierden el último reducto de poder que les quedaba", celebró Echenique, quien admitió su preferencia por abordar la reforma por decreto, aunque concedió que no es la única posibilidad. Para el dirigente morado, el veto en el Senado "es la última palanca del PP en los Presupuestos Generales del Estado" y, de no ser suprimido, los populares lo aplicarían "con una mayoría absoluta espuria que no se corresponde con su fuerza electoral".

Echenique insistió en que "el Senado no tiene capacidad de veto en este tipo de cosas, al dictado de los especuladores financieros" y criticó que el PP atribuyó esa competencia al Senado "de manera anómala" con una reforma legislativa, en 2012, que aprovechó la mayoría absoluta que entonces tenía el PP en el Congreso. En la misma línea, la portavoz socialista en el Congreso, Adriana Lastra, insistió en que con carácter general en las tramitaciones de leyes prevalece el voto del Congreso y no ha lugar a veto por parte del Senado.

El presidente del PP, Pablo Casado, acusó al Gobierno de "ser rehén de las políticas fracasadas de la izquierda radical" y de "cargarse el reparto de poderes", además de criticar a Echenique por calificar de espuria su mayoría en el Senado. "Lo espurio es ir contra la separación de poderes", sentenció. El dirigente de Ciudadanos Miguel Gutiérrez aseguró que "cargarse una ley orgánica por medio de un decreto ley" es una forma de "subvertir lo que emana de las Cámaras".

El pacto alcanzado por el Gobierno y Podemos también incluye la revalorización de las pensiones con arreglo a la subida del IPC tanto este año como el próximo, así como la supresión del copago farmacéutico.