El PP recurrirá el decreto sobre Franco y Podemos exige reformar la ley de Amnistía

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, arremetió ayer contra la urgencia con la que el Gobierno de Pedro Sánchez pretende exhumar los restos del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos, y confirmó que su partido recurrirá al Tribunal Constitucional si el Gobierno aprueba finalmente un decreto ley que reabriría "lo que el consenso constitucional cerró hace 40 años".

"¿Se cree con mayor legitimidad para tomar decisiones que las que tomaron el señor Fraga, el señor Suárez, el señor Carrillo en su momento, creando paz, concordia y generando una Transición ejemplar en toda Europa?" , se preguntó el número dos del PP, criticando además que el Gobierno utilice la figura del decreto ley -reservado para casos de urgencia- cuando el PSOE, a lo largo de todos sus años de gobierno en democracia, nunca ha considerado "urgente" desenterrar los restos de Franco.

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, criticó también la propuesta de exhumar por decreto los restos del dictador "como si fuera una urgencia después de 40 años", y aseguró que la formación naranja se abstendrá en la votación del decreto si no se presenta como un proyecto para reconvertir todo el conjunto del Valle de los Caídos en un monumento a la reconciliación. Un cambio de posición con respecto al año pasado por el que la portavoz socialista en el Congreso, Adriana Lastra, acusó a Rivera de haber "perdido el norte" en una "lucha fratricida" con el PP.

En declaraciones en Almería, Lastra se preguntó por este "cambio de posición" de Ciudadanos, que el 11 de mayo del año pasado apoyó una proposición no de ley en el Congreso para exhumar a Franco, y ha acusado al partido de escorarse cada vez más a la derecha en una "lucha fratricida" con el PP por ocupar este espacio.

Lastra aún espera que Ciudadanos "recapacite" y ha mostrado su convencimiento de que habrá suficiente apoyo en el Congreso porque "no tendría sentido" que los grupos que apoyaron la iniciativa de mayo de 2017, en el mismo sentido, ahora se "enmendaran a sí mismos".

El Ejecutivo socialista tiene, pese a todo, muchas probabilidades de obtener la mayoría necesaria en el Congreso para exhumar los restos del dictador. El PNV anunció ayer su apoyo al futuro decreto, así como el PDeCAT y ERC, aunque a condición de declarar también la nulidad de los juicios políticos de la dictadura. El portavoz del PNV, Aitor Esteban, confirmó el apoyo de su grupo porque "ya era hora" de tomar esta medida.

Podemos, por su parte, exigió ir más allá de la exhumación y pidió al Gobierno una reforma de la Ley de Amnistía de 1977, justificándose en que "no puede ser que no se hayan juzgado los crímenes del franquismo". La portavoz adjunta del grupo confederal, Ione Belarra, ha exigido al Gobierno que su iniciativa "no sea sólo exhumar a Franco". "Habrá que ver qué plan exacto presentan", dijo a La Sexta, y recordó que el Valle de los Caídos es "la mayor fosa común que existe en Europa, con 12 mil enterrados no identificados".