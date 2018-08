La fiscal general del Estado advierte de que no hay delito en quitar lazos amarillos

La fiscal general del Estado, María José Segarra, ha asegurado este lunes que "no hay delito alguno ni en quitar ni en poner" símbolos en la vía pública, porque es algo que "forma parte de la libertad de expresión".

Segarra se ha expresado así, a preguntas de los periodistas sobre la actuación de los Mossos d'Esquadra que identificaron días atrás a varias personas, entre las que estaba un guardia civil, por quitar lazos amarillos de la calle en varias localidades de Tarragona.

"No estoy juzgando sobre una legislación que no me toca a mí responder sobre aplicación", ha matizado Segarra, subrayando que "son las autoridades gubernativas catalanas las que tomaran las decisiones, seguramente las más oportunas".

Y ha añadido que "por ahora no hay ningún procedimiento penal abierto", insistiendo en que, a su juicio, "tan lícito es publicitar una opinión ideológica, como manifestar una opinión contraria retirando material que se ha depositado".

"No creo que haya ninguna relevancia pero si alguien tiene alguna acusación por un delito de daño, se estudiara como todas las denuncias que se interponen en cualquier punto de la geografía española", ha subrayado la fiscal general del Estado.

Segarra ha hecho está consideraciones antes de inaugurar en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Santander un curso sobre la "Orden europea de investigación".



Los juristas tampoco ven delito



Además, este lunes varios juristas han advertido del "difícil" encaje en la ley de Seguridad Ciudadana de la retirada de lazos amarillos.

El portavoz de la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria (FdV), Raimundo Prado, ha señalado en manifestaciones a Europa Press que esta organización no tiene una opinión al respecto, aunque con carácter general y dada su condición de juez de los contencioso-administrativo pone en duda la aplicación de la denominada 'ley Mordaza' a este tipo de situaciones.

La cuestión es que se pretende aplicar dicha norma en base a un artículo muy genérico de la ley de Seguridad que habla de la posibilidad d sancionar daños al dominio público.

"Si para quitar un lazo amarillo se utilizara una radial o algo similar, que pudiera dañar un elemento de la vía pública si se estaría incurriendo lo que dice la norma, pero ello no es de aplicación a lo que simplemente es retirar un lazo del color que sea", ha indicado Prado, que se pregunta si no se podría decir lo mismo de la colocación de estos elementos, que simbolizan la solidaridad del movimiento independentista con los presos de la causa por el 'procés' que se sustancia en el Tribunal Supremo.

Prado también se pregunta si para poner una silla en la calle se precisa una concesión administrativa la situación no debe ser similar para el caso de colocar lazos amarillos en lugares de dominio público. "No es tanto que lo quite o que lo ponga, y aunque utilización de la norma puede ser abusiva, también debe decirse que una sanción de este tipo puede ser recurrida en los tribunales por la vía contencioso-administrativa".