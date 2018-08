Anonymous hackea las webs del TC y de la Policía Nacional para defender Cataluña

El colectivo Anonymous ha intentado este martes hackear las webs del PSOE, la Policía Nacional y el Tribunal Constitucional, lo que ha ocasionado algunos problemas a estos sitios en Internet aunque no ha afectado a su funcionamiento interno, han informado a Europa Press fuentes policiales.



Activistas de esta plataforma de hackers han colgado en las redes varios mensajes aludiendo a la 'Operación Free Catalonia' y #OpCataluña y esgrimiendo que los ataques se deben a las acciones de estas instituciones españolas, que están "hiriendo" a Cataluña.





#Anonymous #OpCatalonia #OpCatalunya



A lot of Spanish Ministry websites today are #offline



The main target for today is the Tribunal Constitucional Court of Spain. And its #TangoDown



Site:https://t.co/Za52F6OMP0 pic.twitter.com/YHlpNJQihf