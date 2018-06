Màxim Huerta, del Club FARO al Ministerio de Cultura

"Estoy muy ilusionado por lo que viene ahora", aseguró Màxim Huerta el pasado lunes en su tercera visita al Club FARO. El periodista, que vino a presentar su última novela, ya conocía que el Ministerio de Cultura sería su próximo destino profesional aunque solo dejó pistas sobre que se trataba de un proyecto ilusionante, eso sí, lejos de los platós de televisión. Galicia fue la última parada del ahora ministro antes de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hiciese público su nombramiento. El titular de Cultura fue el nombre que más se hizo esperar de los diecisiete ministerios.

"He puesto toda la ilusion, los nervios y las ganas en el próximo proyecto que voy a hacer y creo que me va a dar mucha suerte Galicia. Haré más cosas a partir de esta semana, embarcándome en nuevos proyectos y nuevos retos. Estoy muy ilusionado con todo lo que tengo entre manos". Con esta contundencia se manifestó el recién nombrado ministro de Cultura y Deporte, Màxim Huerta, sobre su futuro profesional el pasado lunes en el Club FARO.

"Yo soy un hombre de retos y me gusta dar un paso más, hacer algo nuevo, y apostar por los cambios", reveló el periodista y escritor, que visitó Vigo para presentar su séptima novela, "Firmamento". Huerta es un habitual de las conferencias del decano, la del lunes fue su tercera visita.

El valenciano dejó su zona de confort en el año 2015, mientras era colaborador del matinal de Telecinco liderado por Ana Rosa Quintana. Antes ya había presentado programas en la cadena autonómica Canal 9 e informativos en Telecinco. En definitiva, el periodista llevaba veinte años apareciendo casi a diario en la pequeña pantalla. "Hay vida más allá de Marte", dijo en Vigo sobre el ámbito televisivo, al que regresó puntualmente con el programa emitido por TVE, "Destinos de película".

"Yo hice una pausa porque quería estar en casa, cuidar y atender. El alzhéimer de mi padre estaba creciendo y quería estar. A veces tienes que decidir y hacer otras cosas", explicó Huerta en su último coloquio en Vigo, donde no llegó a desvelar los detalles de su futuro laboral. Huerta cerró la gira de presentación de su libro en Galicia este martes y mañana jurará o prometerá su cargo como ministro.

"Creo que es muy bueno cambiar, mojarse en la vida. Es muy bueno renovarse y hacer cosas que te apetece y en las que crees. Me parece que soy alguien que siempre ha dado muchos pasos, desde que estaba en el periódico de mi pueblo, luego en la tele autonómica, que la dejé también", afirmó Huerta en Vigo.

"Para mí siempre llega un momento en el que hay que parar y hacer otra cosa. Alguien puede creer que es de una persona afortunada, pero no, con todos los riesgos. A veces, el miedo es lo que más nos paraliza. La mayoría de cosas no las hacemos por miedo, no hablo de salud obviamente. Creo que plantearse un reto es muy sano y vida solamente tenemos una y es muy bueno llenarla. Me gusta que cuando la gente muere no digan 'ha muerto' sino 'ha vivido", apostilló.

Ayer, tras conocerse su nombramiento, el periodista publicó en su perfil de Twitter una fotografía suya con la fallecida escritora Ana María Matute y añadió: "La cultura nos hace más libres. Y más felices. Hoy me acuerdo de ti, maestra".