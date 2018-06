Al frente de Defensa... por unas horas

Como si se tratase de un sorteo o un concurso televisivo en formato maratón, la designación de los ministros elegidos por el presidente Pedro Sánchez fue cayendo de forma escalonada durante 48 horas ininterrumpidas. El goteo de nombramientos, nunca oficiales, resultó constante. Las webs y las redes sociales de los grandes medios de comunicación soltaban los nombres como si éstos fuesen los agraciados de una singular lotería política. El reparto de premios comenzó el lunes con Josep Borrell al frente de la cartera de Interior. La nueva vicepresidenta Carmen Calvo se llevaría el gordo horas más tarde. Y tras ella la gallega Nadia Calviño con Economía. Y así siguió el ritual durante dos días hasta que pasadas las siete de la tarde de ayer Pedro Sánchez daba oficialidad a sus elegidos, una vez informado el Rey Felipe VI, quien por otra parte ya debía estar enterado/confundido, como los demás mortales, a poco que navegase vía Facebook o Twiter.

Arrastrados por esa hasta ahora -quién sabe si se impondrá dada su exitosa repercusión- inédita forma de comunicar las identidades de los futuros ministros, los media iban poniendo rostros en las casillas vacías al tiempo que tachaban los de otros ministrables que se daban por ciertos en las quinielas.

La gallega Pilar Cancela fue durante días dueña de la cartera de Agricultura (de hecho Sánchez la había elegido hace un año como ministra de ese ramo en un virtual gobierno en la sombra frente al real de Mariano Rajoy). Para los más importantes medios parecía tan clara su designación que hasta incluían su fotografía en el futuro gabinete de Sánchez, aunque junto a su cargo se añadía el matiz de "sin confirmar". Un matiz nada menor, porque Cancela se ha quedado con las ganas.

Un fenómeno similar ocurrió con el vasco Rafael Bengoa, a quien todas las apuestas situaban al frente de Sanidad. Y nada.

Pero sin duda el caso más espectacular lo protagonizó otro gallego. Constantino Méndez fue durante buena parte del día de ayer ministro de Defensa. El posible nombramiento avanzado en los medios gallegos por FARO, pasó rápidamente a ocupar un espacio preferente en las webs nacionales. Los principales periódicos de Madrid y Barcelona publicaron, tras confirmarlo en "fuentes de Moncloa", que el pontevedrés ocuparía la cartera de Defensa, en la que ya había ejercido como número dos en la época de la malograda Carme Chacón.

Es más, en el PSOE gallego y en el círculo más cercano del propio Méndez se asumía con total naturalidad ese nombramiento. Estaba hecho. Solo habría que esperar a media tarde a que el presidente Sánchez lo hiciese oficial. Pero eso, como se sabe, no ocurrió y Méndez pasó de ministro a ex en cuestión de horas. ¿Qué ocurrió en ese lapso de tiempo? Eso será casi imposible de saber, pero la incontestable realidad es que Margarita Robles, la exmagistrada que tenía todas las papeletas para asumir Interior, acabó al frente de Defensa (una responsablidad que ningún analista político ni avezado periodista en cubrir la información del PSOE supo vaticinar), mientras que la cartera de Interior recayó en las manos de otro exjuez, Fernando Grande-Marlaska, uno de los fichajes estrella de Sánchez (estatus que compartirá con el astronauta Pedro Duque y el escritor Màxim Huerta).

Quizá Constantino Méndez fue víctima de ese efecto dominó de ultimísima hora. O quizá no. Eso difícilmente lo llegaremos a saber, porque ninguno de los actores involucrados lo querrá hacer público. Es lo que tiene la lotería que quiso montar Sánchez: que solo unos pocos se llevan premio y a la mayoría no les queda ni la pedrea. O quizá sí. Porque tiene pinta de que el show no ha hecho más que empezar.