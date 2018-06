El emocionado discurso de la gallega Nadia Calviño al aceptar la cartera del ministerio de Economía

La ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, ha tomado hoy posesión de su cargo declarándose orgullosa de formar parte de un equipo de Gobierno "estelar" con una agenda modernizadora, feminista y europea.



En el acto celebrado en el Ministerio de Economía, Nadia Calviño ha hecho un discurso muy personal y emocionado, en el que no ha desvelado cuáles serán las principales líneas de trabajo de su departamento, pero ha declarado que asume un ministerio con "capacidad de hacer muchas cosas".



Ha mostrado su agradecimiento a antiguos "jefes y mentores" sin los que nunca se habría marchado a Europa, ni habría vuelto como ministra a una "casa" que siente como suya porque en ella ha desarrollado buena parte de su carrera como funcionaria pública.



Ha citado expresamente al exvicepresidente económico Pedro Solbes, al exvicepresidente de la Comisión Europea Joaquín Almunia y al exsecretario de Estado de Economía David Vegara, los tres sentados entre el público. "Estoy ilusionada y tranquila porque me conocéis y os conozco" ha dicho Calviño a los numerosos funcionarios del ministerio presentes en el acto.





Many thanks to the dream team @EU_Budget. It has been an honour to work with you. We can be proud of what has been achieved in these years thanks to your hard work, professionalism & comitment. I wish you lots of success in making the #EUbudget contribute to the #FutureofEurope https://t.co/UnrstP0p2l