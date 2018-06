"El centro-derecha es el PP y no hay que reconstruirlo", contesta Rajoy a Aznar

El PP se empleó ayer a fondo para contestar al expresidente José María Aznar y su afirmación de la víspera de que es "indispensable" la "reconstrucción" del centro-derecha porque está "desarticulado". El propio líder del partido, Mariano Rajoy, negó la aseveración de quien, a dedo, le puso al frente de la formación. Para el exjefe del Ejecutivo, "el centro-derecha no hay que reconstruirlo" porque "el partido de centro-derecha es el PP".

Y ya puestos, Rajoy despejó más que la víspera su futuro inmediato: descartó que vaya a seguir en la política. "Mi intención es abandonar la política de manera definitiva. Hay más cosas que hacer en la vida", aseguró en una entrevista radiofónica, después de recordar que hace 37 años que se dedica a la política.

"Creo que el centro-derecha no hay que reconstruirlo. El partido de centro-derecha es el PP, que tiene 137 escaños, más de 50 escaños más que el segundo, que no es de centro-derecha", señaló Rajoy en referencia al PSOE. Y recordó, como hizo en el Congreso durante el debate de la moción de censura, que los "populares" han ganado en las tres últimas convocatorias electorales.

Considera, no obstante, que "el PP tendrá que seguir trabajando con intensidad, resolver bien ahora el problema del congreso y elegir un nuevo líder", algo para lo que descarta dar "lecciones ni instrucciones" porque no es su "papel" y "puede ocurrir que no me hagan caso o que dejen de tomarme en serio".

Sobre su futuro sucesor, Rajoy cree que "no tiene ningún sentido" que él "entre" en eso" porque "será el que digan los militantes del PP". Y tampoco quiso posicionarse sobre si es mejor o no que de ese congreso extraordinario salga una única candidatura: "No voy a entrar en esas cosas".

"Lo importante es que del congreso el partido salga unido, es fundamental. El partido ha mantenido la unidad todos estos años en circunstancias enormemente difíciles y complicadas. Si se mantiene la unidad, las cosas van a ir bien. Lo demás a mí ya no me corresponde decidirlo".

Otros dirigentes del PP contestaron también a Aznar. La secretaria general, Dolores de Cospedal, calcando casi las palabras de Rajoy, y el portavoz en el Congreso, Rafael Hernando, negando que la "reconstrucción" del centro-derecha sea necesaria, pese a que tenga "un competidor populista" que "se disfraza de centro derecha", pero que es "de centro izquierda", en alusión a Ciudadanos.

Con vistas al congreso extraordinario del PP, a celebrar en principio el fin de semana del 14 y 15 de julio, el coordinador General del PP, Fernando Martínez-Maíllo considera que "lo más deseable" es que al cónclave llegue un sólo candidato, aunque, si son más y "hay que votar, tampoco es un drama".

El presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, se descartó como alternativa, no así Cospedal.