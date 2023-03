"Composición do Entroido do noso colexio en relación ao Camiño de Santiago "Xuntos facemos o bo camiño". Un traballo colaborativo onde participou toda a comunidade educativa, alumnado, familias e profesorado. Traballamos todos os aspectos do camiño, peregrinos, sinais, catedral, botafumeiro, cunchas de vieira, credenciais do camiño e incluso trouxemos a Catedral ao Centro... Saímos á rúa e fixemos un desfile polo barrio onde os peóns nos felicitaron polo proxecto.."