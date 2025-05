Superación e traballo en equipa

«A realización do camiño polo noso alumnado non só significou alcanzar unha meta física, senón tamén unha aprendizaxe sobre a superación persoal, a solidariedade e o traballo en equipo, valores que seguirán acompañando aos nosos mozos participantes, cuxo esforzo e actitude fixeron posible o éxito da andaina».

Así resume a directora do IES Nº1 Carballiño, Almudena Mosquera Fernández, a aprendizaxe do alumnado de 3º da ESO do centro tras a súa participación en Escola en Camiño.

A idea inicial era recolectar fondos para varios colexios de Valencia afectados pola catástrofe da DANA e realizar o Camiño de forma simbólica. Un total de 42 rapaces e rapazas implicáronse ao máximo na iniciativa e inmortalizaron a través de vídeos e fotografías todo o vivido. O resultado é unha das pezas premiadas na categoría de Audiovisual deste certame. Seica podería existir unha forma mellor de completar a experiencia?

Os estudantes recolleron as súas mellores lembranzas do Camiño nun bonito vídeo. / A.Villar

No vídeo, titulado «A experiencia...camiñando xuntos» mostra o que máis lle chamou a atención aos estudantes: monumentos, paisaxes naturais, comidas compartidas e moitas risas comprimidas en pouco máis de tres minutos e que reflicten a verdadeira esencia do Camiño de Santiago. As grandes ensinanzas que se levaron foron a importancia do «traballo cooperativo» e a «solidariedade, a toma de conciencia dos pequenos xestos solidarios no día a día cara os demais».