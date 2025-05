Un solpor en Santiago

En ‘O Camiño da Felicidade’, Leire Pereira, alumna do IES Beade, propón unha reinterpretación visual da Catedral de Santiago chea de forza e orixinalidade. A obra componse de dúas capas superpostas sobre un fondo vibrante que transita do amarelo ao vermello, evocando un solpor ou a luz dunha chegada soñada. Nun primeiro plano destaca a silueta escura e inconfundible da catedral actual, mentres que, por riba, unha serie de liñas finas debuxan distintas versións e visións históricas do templo compostelán.

‘O Camiño da Felicidade’, ebuxo de Leire Pereira. / FdV

O debuxo sorprende pola súa capacidade de ofrecer unha ollada persoal sobre un símbolo tan recoñecido, dándolle unha nova vida dende a creatividade e a experimentación plástica. «A iconografía do Camiño é tan coñecida que facer algo diferente convértese nun reto, e polo tanto, nun amplo campo de experimentación», sinala o profesor Ángel Comesaña. «Para este nivel, penso que a aprendizaxe máis importante está no desenvolvemento da creatividade, sobre todo na creación de producións novidosas e orixinais».

‘O Camiño da Felicidade’ non representa só unha meta física, senón tamén un camiño interior. «O Camiño supón sempre un crecemento —engade a docente—. No caso dos adolescentes, podemos establecer un paralelismo co seu desenvolvemento persoal, un autodescubrimento que pode abrir portas a novas facetas da vida, neste caso a través da expresión artística».