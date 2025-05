Percorrendo os monumentos do Camiño

O traballo literario presentado por Tareixa Santos, do IES de Beade, baixo o título ‘Poema dos Monumentos’, propón unha forma orixinal de percorrer o Camiño Portugués pola costa a través da palabra. A alumna crea un poema estruturado por etapas, onde cada parada inclúe unha breve composición en verso dedicada a un monumento ou lugar emblemático.

No caso de Tareixa, a súa creatividade levouna a traballar coa palabra dun xeito moi persoal. «Fixo procuras de información sobre os monumentos representativos do Camiño e converteu as súas imaxes mentais en romances que remataron por dar forma a unha orixinal colección de poemas», explica o profesor Ángel Comesaña Dopeso, docente en 1º de ESO A.

Poema dos Monumentos, obra de Tareixa Santos. / FdV

Desde a Catedral de Santiago ata o monte de Santa Trega, pasando pola Virxe da Rocha, a Ponte de Rande ou as ruínas de San Domingos, cada lugar está representado cunha estrofa rimada que mestura observación, emoción e referencias culturais ou históricas. O ton é próximo, accesible e cheo de imaxinación.

Tamén a presentación forma parte do encanto da proposta: un cartel manuscrito con coidado estético, títulos decorados a cor e unha estrutura clara que guía o percorrido de sur a norte, coma se fose unha guía poética do propio camiño.

Como sinala o profesor, esta proposta demostra que o Camiño tamén é unha experiencia interior: «Sabemos como comezamos o Camiño, pero o que acontece durante o tempo que se fai e os cambios que se producen no noso interior poden ser do máis inesperado».