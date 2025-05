Pegadas peregrinas e «marcas» na memoria

Dos retos da experiencia: o cansazo, a orografía, a choiva; da paisaxe, do clima e, por suposto, das xentes coas que un se atopa no Camiño falaron longo e tendido na clase de Ciencias Naturais e Sociais os alumnos e alumnas de 2º de Educación Primaria do CPR Plurilingüe Hermanos Quiroga.

Con todo o aprendido e tras unha reflexión conxunta, cada estudante realizou un debuxo coa súa particular interpretación, que logo presentou ante o resto da clase, entre aplausos xeneralizados e exclamacións de entusiasmo por parte dos compañeiros, tal e como relata a titora Cristina Trillo.

Entre todos os traballos, destacou especialmente para o xurado de Escola en Camiño a proposta da alumna Antía Ocampo, quen, baixo o título «Os pasos do Camiño», soubo reflectir, a través da sinxeleza dunha pegada de bota, como cada peregrino deixa a súa marca propia no Camiño e, ao mesmo tempo, como a experiencia xacobea deixa unha pegada imborrable para sempre na memoria de quen o percorre.

Unha obra que ben mereceu o galardón na categoría de debuxo para 1º e 2º de Educación Primaria no certame Escola en Camiño.

Debuxo vencedor. / PI

A orixe da frecha amarela

No traballo de Ocampo tampouco faltou a tradicional frecha amarela, un dos símbolos máis internacionais do Camiño de Santiago, pintada a brocha en calzadas, casas, valos ou árbores. Ademais deste elemento, que ten unha orixe recente pois naceu en 1984 por iniciativa dun sacerdote do Cebreiro, Elías Valiña, que sinalizou deste xeito, desde Francia ata Santiago, todo o Camiño Francés; outro sinal identificador do Camiño, neste caso xa histórico, é a vieira ou a cuncha, que podemos ver esculpida en multitude de igrexas ou monumentos.