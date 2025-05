O símbolo que une todos os camiños

Dende a Idade Media, a cuncha de vieira é símbolo inseparable do Camiño de Santiago. Recollida nas praias de Fisterra ou Padrón, servía de testemuño da viaxe cumprida e de amuleto protector para os peregrinos, que a levaban pendurada no bordón ou na capa, como lembranza do seu esforzo e da súa fe.

As súas estrías, converxendo nun mesmo punto, evocan a multitude de camiños que, dende todos os recunchos de Europa, se funden nun único destino: a cidade santa de Compostela.

Neste debuxo, Samuel Toba, alumno de 5º de Educación Primaria no CEIP Arteixo, ofrece unha visión orixinal e chea de humor deste símbolo. En ‘A Cuncha Viaxeira’, o peregrino navega sobre unha cuncha xigante, transformada en embarcación, atravesando as augas co seu bordón na man e un sorriso no rostro. A cuncha, así, non é só un recordo ou un trofeo, senón unha verdadeira compañeira de aventura.

‘A cuncha viaxeira', debuxo de Samuel Toba / FdV

Segundo explica a profesora Bárbara Paredes, o alumnado viu vídeos sobre a historia do Camiño de Santiago como punto de partida, e a partir de aí traballaron a súa propia visión. «Porque o Camiño forma parte da nosa cultura e da nosa historia, é importante que os nenos e nenas o coñezan e o valoren», sinala.

Tras ese visionado, Samuel interpretou a tradición xacobea dun xeito creativo, dotando de vida e dinamismo á icona máis recoñecible da peregrinaxe. O humor, a frescura e a imaxinación do seu debuxo conectan coa esencia máis auténtica do Camiño: un camiñar que é esforzo, si, pero tamén alegría, descubrimento e soños cumpridos.