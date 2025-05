Un gran esforzo, coma no Camiño!

Un camiño elaborado peza a peza, ao igual que o ceo ou mesmo a vestimenta do peregrino; o resultado, unha ilustración sorprendente e corida que conquistou ao xurado de Escola en Camiño. A alumna de 4º de Primaria Laura González, do colexio Las Acacias, decidiu facer a súa obra empregando a técnica da colaxe, que «implica grandes doses de paciencia, esforzo e moito traballo», como nos conta a súa titora, Beatriz Prieto. Laura estivo unha semana traballando na súa obra, titulada O trotamundos e que sen dúbida, reflicte ben os valores do Camiño de Santiago.

Tanto a gañadora como o resto dos seus compañeros de clase recibiron «con moito entusiasmo e interese» a posta en marcha da IV edición deste certame, xa que lles encanta debuxar e facer manualidades.

Laura González recolle o premio na categoría de 3ºe 4º de EP por «O trotamundos». / PI

Ademais, a temática «O Camiño de Santiago» resultou moi atractiva «pois moitos fixeran o camiño ou un tramo do mesmo coa familia e amigos», declara a titora.O proceso de participación no concurso axudounos a completar os seus coñecementos sobre a ruta xacobea e, ao tempo que argallaban as súas propostas artísticas, os cativos e cativas de Las Acacias descubriron «as distintas rutas, a cuncha, as lendas relacionadas co Camiño, a Catedral, o Botafumeiro» e investigaron máis a fondo sobre a cuestión.

Para Beatriz Prieto, que o alumnado saiba máis sobre o Camiño é moi enriquecedor: «É unha maneira de dar a coñecer unha tradición galega moi importante que mestura a espiritualidade co achegamento a natureza, coñecemento de pobos e monumentos».