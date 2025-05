«É moi creativa e cunha gran capacidade no uso do debuxo». Así describe Mónica García, a súa profesora de Educación Plástica, a Alba Campos, alumna de 1º de ESO do IES Johan Carballeira. A súa imaxinación e talento artístico destacan nunha idade tan temperá, e brilan especialmente na súa obra ‘Dende a Montaña do Gozo’.

No debuxo, Alba representa dous peregrinos observando Santiago desde a Montaña do Gozo, captando con cor e expresividade a emoción da chegada á cidade compostelá. As tonalidades verdes, douradas e ocres mergúllannos nunha paisaxe chea de esperanza e ilusión. A súa sensibilidade artística reflíctese na maneira de captar a ilusión dos peregrinos ao divisar a catedral.

'Dende a Montaña do Gozo’, debuxo de Alba Campos. / FdV

A creatividade de Alba quedou patente en cada fase do proceso, desde a investigación inicial ata a realización final da obra. Como sinala a súa profesora, Mónica: «Sempre me sorprende cos seus traballos, pola súa imaxinación e a súa actitude colaborativa e emprendedora».

A participación no concurso naceu dunha proposta de aula que non era obrigatoria. O alumnado investigou previamente sobre o Camiño de Santiago e realizou diferentes bocetos antes de crear a súa obra final. Moitos descubriron así, por primeira vez, a importancia desta ruta cultural.

Alba, cunha capacidade innata para o debuxo e a pintura, soubo transmitir non só unha imaxe, senón tamén un sentimento: a alegría da meta alcanzada despois dun longo camiño.