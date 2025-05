Cocido, xirasois e orixinalidade!

O IES Beade leva xa tres edicións consecutivas acadando recoñecementos no certame Escola en Camiño. Curso a curso, cada novo galardón motívaos a seguir participando, e por iso este ano a implicación volveu ser moi alta entre o estudantado.

O profesorado propón ao alumnado un punto de partida claro: explorar os elementos máis icónicos do Camiño de Santiago. Pero o verdadeiro reto chega despois: serán capaces de representar a experiencia xacobea alén dos seus símbolos máis recoñecibles?

«Anímamolos a buscar solucións pouco recorrentes, a que desenvolvan un pouco máis a súa creatividade. Non importa tanto a calidade do produto final como o feito de saírse do establecido e atopar algo novidoso no medio dunha iconografía tan marcada», explican desde o centro. Un desafío que, como ben saben por experiencia, non é nada doado.

Sara Redondo, alumna de 3º da ESO, foi distinguida co Premio Especial Infografía do Camiño. / PI

Aínda así, o resultado ás veces sorprende. Así ocorreu con dúas propostas destacadas: unha catedral creada a base de peregrinos superpostos entre si —gañadora da categoría de debuxo—, e a magnífica infografía realizada por Sara Redondo, alumna de 3º da ESO, que deixou sen palabras ao xurado e foi distinguida co Premio Especial de Infografía do Camiño.

A súa obra soubo captar á perfección os múltiples momentos que se viven no Camiño, máis alá da tradicional cuncha ou as frechas: desde paseos entre campos de xirasois ata comidas para repoñer forzas... ¡a base de cocido!