Chegar a Compostela: un soño «accesible» para todos

Exemplos como DisCamino, o proxecto que xurdiu para que calquera persoa con discapacidade poida cumprir o soño de chegar a Santiago, dan boa mostra da esencia da experiencia xacobea, que non se entendería do mesmo xeito sen esta perspectiva inclusiva.

Precisamente, o respecto á diversidade e á accesibilidade centraron boa parte dos debuxos do alumnado de Plástica de 1º da ESO do IES Ribeira do Louro para Escola en Camiño, obras nas que os estudantes puideron tamén poñer en práctica o aprendido sobre técnicas e elementos do debuxo empregados durante o curso: punto, liña, xeometría, perspectiva...

Debuxo vencedor. / PI

O certame acadou unha grande participación entre o alumnado, con fermosas e ocorrentes propostas como a da propia Aroa Pampillón, premiada co galardón na súa categoría e “unha alumna excelente á que lle encanta debuxar”, en palabras da mestra Loli Gamallo, que apuntala: “Creo que é o que máis lle gusta”.

Con todo, o certo é que esta obra ten máis dunha protagonista. Xunto coa autora, destaca tamén a súa compañeira Sara, con mobilidade reducida e retratada, tal e como pode ver o lector na imaxe, a piques de chegar á catedral. Xuntas acudiron este xoves a recoller o galardón durante a gala de entrega dos premios de Escola en Camiño, converténdose nun exemplo inmellorable do que representa, sen dúbida algunha, un dos grandes valores xacobeos: o compañeirismo.