A cara máis icónica de Santiago

A fachada do Obradoiro, construída entre 1738 e 1750 polo arquitecto Fernando de Casas Novoa, é unha das xoias do barroco galego e a imaxe máis recoñecible da Catedral de Santiago. O seu deseño, marcado polas columnas salomónicas e a exuberancia ornamental, foi concibido para impresionar aos peregrinos na súa chegada á praza, transmitindo a grandeza espiritual do destino final.

Precisamente arredor desa idea, xira o traballo desenvolvido na aula de Educación Plástica do IES Agra de Leborís. «Reflexionaron sobre o que significa o Camiño de Santiago e sobre as diferentes motivacións que levan ás persoas a percorrelo», sinala a profesora María Garrote, quen propuxo o concurso como unha oportunidade para traballar a creatividade.

Guardiáns de Preda de Santiago, debuxo de Martina Blanco. / FdV

Segundo explica a docente, cada estudante escolleu a técnica coa que se sentía máis cómodo e, no caso de Martina Blanco, de 3º ESO, optou por traballar en branco e negro. Sen empregar cor, conseguiu capturar o carácter monumental do edificio cun trazo preciso e expresivo. A profesora destaca «a súa minuciosidade e o tempo que lle adicou, porque realmente desfruta pintando».

Subliña tamén a importancia de achegar o Camiño á contorna educativa: «É un polo de atracción, tanto para Galicia como para as vilas e aldeas que atravesa. Agrupa un grande patrimonio cultural e histórico que cómpre coñecer e conservar, e permite un turismo inclusivo e respectuoso co medio ambiente».

Así, ‘Guardiáns de Pedra de Santiago’ é máis que un debuxo académico: é unha homenaxe á pedra que leva séculos observando o paso dos peregrinos, unha ollada nova e comprometida sobre a memoria dun camiño que segue unindo persoas.