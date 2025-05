Un camiño con estética «manga» para imaxinar

Día 1 podería ser perfectamente a primeira páxina dun cómic manga sobre o Camiño. Con estética anime, Shannon González Fernández, alumna de 4º da ESO no IES Rafael Dieste, crea un pequeno relato visual inspirado no primeiro día do percorrido.

A ilustración divídese en dúas viñetas. Na parte superior, o «episodio cero»: catro rapazas entusiastas, con lentes de sol, cámaras e moita enerxía, planean a súa viaxe soñada a Santiago. Falan de fotos, da catedral, e están listas para todo. Na parte inferior, o Día 1 real: camiño de terra, sol, campos de trigo, unha peregrina xa deitada no chan e un gato que pasa indiferente. Os diálogos curtos e expresivos completan a historia co ton típico dun cómic xaponés.

'Día 1', DEBUXO DE Shannon González. / FdV

Sobre o proceso creativo, Isabel López Viñuela, profesora responsable da sección de debuxo do IES Rafael Dieste, explica: «Decidiu investigar sobre o Camiño e imaxinalo». A propia Shannon comenta: «Imaginei un grupo de amigas que emprendían o Camiño como unha nova experiencia. O meu debuxo representa o primeiro día, pero tamén a idea de que o Camiño, igual ca vida, é unha viaxe e non unha carreira».

Unha soa imaxe, múltiples ideas

A obra destaca pola súa capacidade de narrar cunha soa imaxe, utilizando códigos visuais propios do manga: ollos grandes e expresivos, poses, peiteados e mesmo o uso de globos de texto. O resultado é unha escena que conecta perfectamente coa cultura xuvenil e coa experiencia compartida do Camiño: a diferenza entre o que imaxinas e o que realmente che espera.