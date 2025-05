«Más allá del camino»

O poema ‘Máis alá do Camiño’, escrito por 1º de Bacharelato do IES Rafael Dieste, transforma a experiencia do Camiño de Santiago nunha poderosa metáfora sobre a vida e o crecemento persoal. A través dos versos, a autora narra unha viaxe que vai máis alá do físico: un camiñar interior no que se enfronta ás presións familiares, á inseguridade e á busca da súa verdadeira identidade.

Lonxe do ruído diario, o Camiño permítelle á protagonista aceptar os seus medos, valorar o silencio e aprender que o fracaso non define quen somos. Cada paso no camiño convértese nun descubrimento, e cada caída, nunha oportunidade para crecer.

Este traballo forma parte dun proxecto educativo que aposta por achegar o alumnado á riqueza simbólica e cultural do Camiño de Santiago, utilizando a expresión artística como ferramenta de reflexión e autocoñecemento.

Como sinala a profesora Mercedes Garrote, impulsora desta iniciativa: «Coñecendo e valorando o Camiño, seguro que no futuro quererán vivir a experiencia vital de percorrer as súas diferentes rutas». Unha invitación a seguir explorando non só o mundo, senón tamén a un mesmo.

Parabéns polo premio, polo entusiamo e polo traballo ben feito!