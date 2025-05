Camiñando entre lendas e misterio

O Camiño de Santiago é máis ca unha ruta de peregrinación: é memoria, identidade e vida compartida. Así o entende a profesora Mercedes Garrote, do IES Rafael Dieste de A Coruña, quen afirma: «A importancia do Camiño de Santiago non é algo que se poida cuestionar. Que os nosos alumnos sexan coñecedores deste marabilloso Patrimonio Cultural da Humanidade que engloba aqueles camiños que finalizan en Santiago de Compostela, é de vital importancia».

Inspirados por esta idea, os alumnos de 4º da ESO embarcáronse nun proxecto que vai máis alá da aprendizaxe escolar: unha viaxe literaria. Así naceu o relato ‘Leyendas del Camino’, unha obra que mestura historia, tradición oral e misterio, reflectindo o espírito profundo do Camiño.

Leyendas del Camino, obra gañadora de 4º da ESO. / FdV

Jacob, Charlie e Tomás son os protagonistas desta historia na que emprenden unha viaxe polo Camiño Inglés, partindo desde os peiraos de Ferrol ata chegar á Catedral de Santiago de Compostela. No seu percorrido, non só avanzan fisicamente de etapa en etapa, senón que tamén realizan un auténtico traballo de investigación cultural: detéñense a falar cos veciños das distintas vilas, escoitan as súas narracións, recollen testemuños de antigas lendas e, deste xeito, redescobren relatos cheos de misterio e tradición que aínda permanecen vivos na memoria popular.

O Camiño tamén lles reservaba un desafío inesperado: a sensación crecente de ser acompañados por unha presenza misteriosa. Este fío narrativo alcanza a súa culminación en Santiago, onde descubren que Pierre, un peregrino francés que coñeceran, era en realidade o espírito dun antigo viaxeiro condenado a vagar polo Camiño.

O traballo culminou coa creación dun libro ficticio que se converte nun verdadeiro testemuño da riqueza das tradicións galegas e e do Camiño de Santiago como símbolo inesgotable de inspiración, aprendizaxe e desenvolvemento persoal.