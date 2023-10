No mundo de Escola en Camiño, o kilómetro cero está no Colegio Vigo. Este centro é a primeira pedra da traxectoria conxunta que fixeron os alumnos e alumnas de 2º da ESO e 1º de bacharelato.

Man a man. Así traballan (e así se ve) no vídeo que firma un dos Premios Audiovisuais desta II Edición do proxecto.

Camiño, en papel

Non son necesarias as palabras, chega con ver paso a paso a construción fotográfica que crean os estudantes: vemos o espazo vacío cun comezo claro: o km cero e o nome da escola “Colegio Vigo”. Xunto a el, un fondo azul coas estrelas europeas, que presenta tamén as arquicoñecidas frechas amarelas, tan famosas no mundo enteiro e que dirixen e orientan aos peregrinos.

Falta encher a pizarra coas marcas emblemáticas do Camiño a Santiago.

Así comezamos o vídeo, cando os alumnos e alumnas, paso a paso, van colocando fotografías de paradas emblemáticas en cada unha das frechas.

Sempre de forma colectiva, coma os camiñantes a Santiago, con imaxes de diferentes tamaños e convertindo o vacío nun verdadeiro paseo Santo: xúntanse os estudantes de Segundo da ESO e os de Primeiro de Bacharelato.

“Ruidoso, caótico, con risas... pero moi bonito” Montse Ruibal - Coordinadora

Como moitos dos centros que participan no proxecto de Escola en Camiño, o Colegio Vigo ten claro que a clave é o traballo en equipo:“Por iso decidimos participar, para fomentar tanto o esforzo en grupo como a nosa cultura”. Así o explica Montse Ruibal, a coordinadora deste proxecto colectivo entre as aulas de 2º da ESO e 1º de Bacharelato. O proceso creativo ata chegar a este premiado vídeo foi, nos conta, moi interesante: “Primeiro propuxemos as ideas, e despois comezamos a buscar a información, documentándonos e montándoo entre todos”. E é que a idea principal era mostrar o que supón facer Camiño, pero non só de forma literal, tamén metafórica. “Foi unha experiencia moi positiva, pero tamén ruidosa, caótica, con moitas risas... moi bonita. Desta experiencia sacamos que camiñando en equipo chegamos sempre máis lonxe.” E tamén en equipo nos contan que están encantados de repetir. Tal vez para seguintes edicións sexa o Colegio enteiro o que participe!

Como nos explica a profesora que coordinou este “divertido caos” (pois así describe o traballo de xuntar estas aulas tan dispares) baixo as frechas comezaron a colocar imaxes do Camiño de Santiago, si, pero especialmente aquelas que lles tocan máis de cerca usando como referente o propio colexio.

A medida que avanza o vídeo, as fotografías van variando. Xa non son únicamente as pedras de sinalización do Camiño, tamén aparecen paisaxes, carreterras... persoas!

Todo forma parte do Camiño que van creando e construindo, de forma metafórica e literal:xa sabemos o que din, “non hai Camiño, faise Camiño ao andar”.

Así, a través dunha rodaxe “ruidosa” e con moitas risas (non é un segredo que a experiencia resultou divertida, de feito, no vídeo tamén están incluidas as fotografías de grupo que sacaron cunha das versións finais do mural), mesturaron a documentación sobre o Camiño de Santiago coa sucesión de imaxes paisaxísticas e patrimoniais.

Un traballo 360º que ben merece o galardón audiovisual! Iso si, os vencedores son o alumnado de 2º da ESO, pero os de bacharelato levan unha mención especial e un forte aplauso. Noraboa ás dúas clases e que disfruten do seu premio!