Escola en Camiño premia os mellores proxectos sobre a peregrinación a Santiago nunha experiencia na que poden participar diferentes cursos. Por iso, en ocasións suceden casualidades coma esta: Nayra de Miranda e Zoe Blas, de segundo da ESO do CPI Arquitecto Palacios enviaron un vídeo a modo de informativo onde explicaban algúns detalles do Camiño de Santiago. Pola súa parte, dende a aula de terceiro do mesmo centro, Érica Rodríguez e Antía Sánchez, facían o propio, narrando as vicisitudes dos peregrinos.

Deste xeito, ambas parellas alzáronse co Premio Audiovisual do proxecto (un para cada par).

As rapazas enfundáronse nos seus traxes tradicionais de peregrino, feitos a man para a festa do Entroido do colexio, e utilizaron o Tik-Tok para ir describindo as imaxes que as acompañaban. Todo un informativo da Xeración Zeta.

“Parecía un proxecto feito a medida” Carmela Vilar - Coordinadora

Carmela Vilar, que firma diversos proxectos vencedores baixo a súa coordinación, explica que no CPI Arquitecto Palacios decidiron participar en Escola en Camiño porque o tema do PLAMBE do centro durante os cursos 2020-21 e 2021-22 foi O camiño de Santiago. “Parecía feito a medida” explica “E como era un tema moi reciente sobre o que traballou todo o alumnado, foilles fácil participar no concurso”. De feito, os seus proxectos están relacionados con moitas outras actividades que xa levaran a cabo coas alumnas: “Para gravar os Tik-Toks as gañadoras disfrazáronse cos traxes de peregrinas que fixeran para a comparsa do Entroido sobre o Camiño de Santiago, e nos vídeos incluíron algunha da información sobre o tema que xa buscaran para facer os traballos de clase”. En definitiva, a mestra conclúe en que foi unha moi boa experiencia e que “temos pensado repetir!”. Así que xa sabemos quen será un duro contrincante na III Edición de Escola en Camiño.

Nayra e Zoe, dende a aula de Segundo

“O Camiño de Santiago é moi longo”. Así comeza, tímidamente, o vídeo de Nayra e Zoe. Mentres, a modo de croma e na parte de atrás, observamos a liña do Camiño Francés, facendo de presentación do que imos escoitar.

“Camiñan e camiñan ata chegar a Santiago, onde bican ao apóstol” rematan, tras medio minuto de frases alternadas entre as dúas estudantes, que sorrín a cámara recitando as palabras que prepararon para memorizar.

Directas dende Terceiro, Érica e Antía

Co mesmo estilo (ao fin e ao cabo, a directora destes “informativos” é a súa profesora, Carmela Vilar) Érica e Antía falan en primeira persoa da peregrinaxe.

Elas, que tamén saltean as frases coas que narran a aventura, comparten plano mentres as imaxes se suceden detrás.

No seu caso, o vídeo dura case un minuto, e nel céntranse máis nas sensacións que acopañan a parte física: “Iremos de Roncesvalles a Santiago, faremos moitos kilómetros, non nos importarán nin a chuvia nin o vento: iremos andando e non correndo”.

Aprecian as pequenas cousas da experiencia, entre as que destacan a gastronomía (parte esencial da cultura galega, e por conseguinte, do Camiño) e rematan afirmando que, unha vez rematado percorrido, recibirán a súa Compostela.

Seguro que se se embarcan na aventura o conseguirán, pero por agora o que recollen son os seus Premios Audiovisuais. Noraboa, rapazas!