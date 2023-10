Cantas cousas a través das que Galicia se conta a si mesma nolas conta tamén o Camiño de Santiago e vice-versa!

Hórreos, cruceiros, bailes, muñeiras… sucédense nas rutas Xacobeas a medida que nos imos aproximando á Catedral de Santiago, día tras días a través de campos, montes e estradas; noite tras noite, ao abrigo dos albergues.

Deste xeito e con moito tino reflectiuno Irene Signo Iglesias, alumna do IES Chapela nun debuxo empedrado das cores dos seus rotuladores e que ben lle valeu un dos premios repartidos polo xurado do concurso na categoría de Debuxo para 3º e 4º da ESO.

“Algo moi noso”

Un traballo que o centro propuxo de forma totalmente voluntaria, segundo nos conta Emilia Fernández, profesora de Plástica no IES.

“Houbo unha charla na que falamos tanto do Camiño de Santiago e as súas etapas como do certame en si mesmo, pero as instrucións foron xerais e tiveron moita liberdade para elixir tanto a técnica coma o tema e, neste caso, Irene é unha alumna moi aplicada, e xa ves que o elaborou moi ben”, di a mestra e o xurado de Escola en Camiño da boa conta das dúas palabras cun galardón máis que merecido para esta proposta.

Relata tamén Fernández que, durante a charla, fíxose, claro, especial fincapé nas cousas máis representativas do Camiño de Santiago e que, ante todo insistiron na idea das rutas Xacobeas como “algo moi noso, moi propio, que chama a atención da xente de todo o mundo que se achega ata aquí só para vivir a experiencia”.

“Miña terra, meu Camiño” da deste xeito título a unha obra artística repleta de identidade e amor por Galicia na que, con gran destreza e habilidade, Irene Signo condúcenos a unha fermosa andaina visual por aqueles elementos que debuxan Galicia, e o Camiño, coma poucos. Noraboa, Irene!