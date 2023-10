Unha boa infografía é aquela que representa, dun só vistazo, unha gran cantidade de información. É dicir, mesturamos nesta categoría traballos artísticos e creativos, pero que tamén van acompañados dunha sesuda documentación e interese pola historia galega. Por iso, os galardóns de Escola en Camiño teñen un Premio Especial agardándoas.

Un exemplo é a creada por André Alonso, que co divertido nome de “Milipezas” conforma un puzzle no que cada peza representa un lugar relevante do Camiño. Dende a aula de 4º de Primaria do CEIP Josefa Alonso de Alonso, André prepara unha obra colorida, dividida en cinco pedazos clave cos seus respectivos debuxos e notas informativas, que mostran o traballo documental realizado na clase.

Primeiro, atopamos unha mención á Ponte Romana de Caldas de Reis: “Créese que foi construida no século I d.C.” engade André.

Debaixo temos un debuxo do interior dun albergue, tan importantes no Camiño de Santiago. Un par de camas que protagonizan a outra parte da viaxe: as noites. Se non os mencionásemos a infografía estaría incompleta!

Por suposto, non pode faltar a Praza do Obradoiro (acompañada dun plano da planta da Catedral e unha nota sobre o seu uso inicial, cando todavía era unha pequena capela xunto a tumba do Apóstol). El tamén é protagonista do debuxo, e a súa Estatua pecha a parte superior do cadro.

Por último, como este proxecto funciona, ademáis de para coñecer o noso territorio e para redescubrir a nosa historia, André dedica un anaco de infografía á casa de Rosalía de Castro en Padrón (xunto a unha pequena nota biográfica sobre a escritora, rememorando a súa xoven morte).

Así, en representación dos proxectos da súa clase no CEIP Josefa Alonso de Alonso, André recibiu un Premio Especial co que viu recompensada a súa labor documental e artística. Noraboa!