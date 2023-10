Ao longo dos proxectos de Escola en Camiño observamos unha idea común: a de comezar a viaxe a Santiago dende as cidades dos estudantes, facendo paradas en lugares que semellan importantes para eles e a súa propia historia, demostrando unha vez máis o compoñente emocional que ten o Camiño sobre todos os peregrinos.

Dende a aula de Educación Especial do CPR Padres Somascos non ían ser menos, e o seu proxecto de vídeo (galardoado nada máis e nada menos que cun Premio Audiovisual) comeza cunha frase clara: “Saímos da Guarda, que é o noso pobo”.

Así, imos descubrindo, neste Camiño especial “pola costa” os diferentes monumentos e patrimonio cultural que temos na Galicia litoral.

Monumentos naturais e culturais

O estudantes exhiben con orgullo todas as espectaculares constucións que rodean o seu percorrido, elaboradas da súa propia man en coloridos debuxos. Comezan pola máis persoal:“Unha das cousas que temos é o Castro do Monte Tegra”, e continúan coa imponente Virxe da Rocha: “chegamos a Baiona con moita enerxía, porque decidimos visitar a Virxe, unha construción que mide 15 metros e que ten unha porta para acceder ao seu interior, onde atopamos un mirador con forma de barco”.

Porque si, os estudantes do CPR Padre Somascos non só prepararon os seus debuxos, protagonizaron o vídeo e organizaron o Camiño ao ritmo da música, senón que se documentaron sobre os monumentos para que todos poidamos descubrir as marabillas da nosa costa.

Hai sitio tamén para os máis futboleiros, pois se pasamos por Vigo, sen dúbida faremos un guiño ao Celta. En Redondela falamos dos monicreques do seu Festival de Títeres, e cando chegamos a Pontevedra non falta a historia do Loro Ravachol (“viviu en Pontevedra entre 1891 e 1913, era o animal de compañía do farmacéutico Perfecto Feijóo e o seu enterro se conmemora todos os anos).

Cruzando Caldas de Reis recibimos unha lección sobre a súa longa cultura de augas termais, dende a época romana, e ao parar en Padrón non pode faltar a casa-museo de Rosalía de Castro.

“Puxo en valor os seus intereses” Yolanda Freitas - Coordinadora

Os proxectos de Escola en Camiño teñen tan boa pinta que resulta complicado decidirse por unha soa categoría! Iso é o que lle ocurriu aos estudantes do Padre Somascos, e así o explica a súa mestra Yolanda Freitas: “Nun primeiro momento, o alumnado da Aula Especial do centro pensou en participar soamente cos debuxos realizados (os que aparecen no vídeo) para a categoría artística. Pero finalmente animáronse e crearon un vídeo onde explican cada parte do Camiño seleccionado”. E ese é o que vai pola costa desde a Guarda, e que da nome ao proxecto de vídeo. “O alumnado pasouno estupendamente, de feito quedaron ganas de comentar eventos particulares: Daniel foi quen de colorear sen apenas saírse do debuxo!” Coma sempre, Escola en Camiño é un lugar para aprender, practicar e traballar en equipo cousas novas:“Traballaron a toma de decisións en grupo e, ademais, este proxecto axudou a mellorar na busca de información en internet e tamén a valorar as capacidades de cada un e pór en valor os seus intereses.” Todo son beneficios nesta II Edición de Escola en Camiño!

Por último, cal é a gran protagonista do Camiño de Santiago? Por suposto, temos a fachada da Catedral: “Aquí rematamos o noso Camiño e, aínda que precisamos descansar, xa estamos a pensar cal será o seguinte reto no que traballar”.

Con esta despedida en forma case de poema, pasamos a parte musical do proxecto onde podemos ver todos os debuxos en primeira plana. Un traballo para Escola en Camiño que combina a perfección o vídeo, a arte, a música e a documentación.

Agora toca desfrutar do merecido premio. Nosa noraboa a todos!