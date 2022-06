O Camiño Primitivo, ao seu paso por Lugo; o Camiño Portugués, na fermosa vila xudía de Tui; ou o Camiño Portugués pola Costa, na terra da auga e as ostras: Redondela.

40x50 centímetros de postais a toda cor coas paradas máis emblemáticas das rutas Xacobeas acompañan ao Pórtico da Groria no seu periplo polos corredores do CPR Plurilingüe Sagrada Familia de Aldán, onde o alumnado de todos os cursos ao completo implicouse na construción dunha particular réplica da entrada occidental da catedral de Santiago.

Obra que lle valeu o premio especial na categoría de Traballo Colaborativo de Escola en Camiño, onde o centro tamén firma o galardón da Categoría Especial polo traballo “Camiño Sustentable”.

Así as cosas, a iniciativa Escola en Camiño “espertou a curiosidade” dos escolares desde o principio.“Leron partes do Códice Calixtinus ou A Guía do Peregrino, descubrindo a orixe do Camiño, a vida cotiá do peregrino desde a Idade Media e as consecuencias culturais, económicas e sociais que se foron desenvolvendo. Sorprendéronse do seu vestiario, de como os galegos foron os mellores anfitrións, ou de como non só a xente percorreu o Camiño, senón tamén as lendas francesas e occitanas, os romances e a música procedente de máis alá dos Pirineos…”, conta Mónica Piñeiro, coordinadora do proxecto escolar no centro, que tamén engade: “Precisamente, os aspectos máis atractivos ou simbólicos foron recreados con instalacións artísticas e lands art: un barco, círculos concéntricos de flores, un camiño con follas e unha cabana para ilustrar os teitos da catedral á que cantou Lorca”.

O máis chamativo foi a construción conxunta dunha réplica a gran tamaño do Pórtico da Gloria nos corredores do centro, no que cada curso, desde Educación Infantil ata 4º da ESO, puido deixar a súa pegada elaborando unha peza distinta da gran obra do Mestre Mateo.

O resultado paga a pena e pode verse no vídeo da iniciativa colgado na web de Escola en Camiño, no que, coas verbas de Xoel López en Lodo coma telón de fondo, o espectador asiste á elaboración paulatina da peza, coa participación de todos: uns debuxan, outros colorean, outros recortan, un colocan unha peza; outros, outra… Así, ata obter a figura ao completo. Unha experiencia que de seguro recordarán para sempre.

“Este proxecto quedará nos seus recordos” Mónica Piñeiro - Coordinadora

O proxecto foi un estímulo cooperativo, investigador e creativo en relación coa arte desde o Departamento de Belas Artes e Lingua e Literatura. A investigación traballou con fontes de imaxes e textos escritos que espertaron a súa curiosidade como o Códice Calixtinus ou A Guía do Peregrino; desde o Departamento de Plástica, os alumnos debuxaron postais cos lugares emblemáticos do Camiño, mentres investigaban as súas historias... E todos os cursos levaron a cabo unha tarefa cooperativa: a partir do estudo do Pórtico da Gloria, crearon pezas coma se dun quebracabezas que eles mesmos ían construír se tratase, recreando o monumento no centro.

Esta elaboración artística cooperativa resultou ser unha reconstrución histórica e arquitectónica de boa parte da historia do Camiño e xerouse unha sinerxía especial: un Pórtico da Gloria no que cada alumno deixou a súa pegada coma se fose un peregrino. Quizais esta boa sensación acadada entre a creación e a calma sexa en si mesma unha recreación máis da procura que perseguen os peregrinos medievais e modernos.Creo que moitas sensacións derivadas deste proxecto quedarán nos seus recordos no futuro.