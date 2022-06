Historia, lingua, arte, música, natureza; cunha mirada curiosa, alegre, entusiasta, privilexiada como só o pode ser a de nenos e nenas, e para mostra un botón: No CEIP Plurilingüe Paraixal, en Infantil, os peques foron facendo ao longo do curso o seu propio camiño ata Santiago co obxectivo de descubrir a fauna autóctona da nosa terra.

Raposos, corzos, teixugos, mouchos, petos, gaivotas ou xabarís acompañaron deste xeito a Xián, Diego, Xián, Álvaro, Nora, Aníbal e Mario ata a Catedral de Compostela cada mañá, cando os recibían impoñentes na porta da súa aula da man do proxecto “Os pequenos percorren o Camiño”, premiado por Escola en Camiño na categoría de Infografía.

Deste xeito, os nosos particulares peregrinos coñecen agora moito máis sobre os animais da comunidade, os seus nomes, sons, hábitos… e xa só queren unha cousa, tal e coma nos conta a súa titora, Billi López: “Están entusiasmados, agora queren ir a catedral, facer algunha etapa para ver si se atopan coa fauna galega, todos os días preguntan: ‘Profe!, ¿cando imos a Compostela?’”.

E a Compostela non sabemos, pero o certo é que teñen a sorte de que o centro no que estudan estea ubicado na ruta do Camiño Portugués pola costa, motivo polo que este curso foi elixido como eixe central do traballo da escola.

O colofón final á festa do Camiño

Deste xeito e tal e como nos conta a propia directora, Mónica Fernández, organizáronse diferentes actividades en torno a el, como a andaina protagonizada polo propio alumnado dentro da etapa Tui Porriño; ou esa outra levada a cabo moi preto do colexio, na subida á Senda da Auga, que goza de espectaculares vistas sobre a Ría de Vigo.

No Entroido, disfrazáronse de peregrinos; coñeceron de preto a figura do arquitecto Antonio Palacios e a súa obra; e deseñaron as súas propias Credenciais do camiño para que, como os verdadeiros peregrinos,puideran ir conseguindo diferentes selos cada vez que completaban andainas ou investigacións diversas en relación co Camiño.

Ademais e, como fin de traballo en común, o alumnado do Paraixal cubriu a subida ás escaleiras do centro con papel continuo e debuxaron a fachada da catedral de Santiago. Alí, usando leds e cinta de cobre, crearon as súas propias luces dos fogos artificiais como colofón final á festa do Camiño.

Mónica Fernández | Directora

“Coñecer o ‘noso’ para poder valoralo e transmitilo”

Tendo en conta que o noso centro se atopa no traxecto do Camiño Portugués pola costa, tomámolo como eixe central para este curso. Como docentes, facelos partícipes da súa propia aprendizaxe — explorando, investigando e creando— é sempre moi satisfactorio, xa que damos conta do xeito no que lles motiva ver os seus propios progresos e creacións.

O alumnado, pola súa parte, sempre goza moito descubrindo cousas novas, buscando información e compartíndoa co resto do alumnado. Que o Camiño estea ao lado do centro escolar supón un aliciente máis para eles, ao poder ver in situ todo o aprendido sobre a súa riqueza e a nosa cultura ou os nosos bosques.

Fauna e flora autóctona ou o noso patrimonio arquitectónico foron algunhas das temáticas protagonistas do proxecto, onde tamén cobrou gran importancia a necesidade de coñecer e aprender sobre o que nos rodea para poder valoralo e transmitilo.