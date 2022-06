O inmemorial legado do Camiño de Santiago que os galegos temos dende hai séculos deixou pouso este curso no alumnado do CPR Plurilingüe Compañía de María de Cangas, tal e como nos conta o mestre e coordinador do proxecto Escola en Camiño do centro, Bruno Freaza, que enumera os oito traballos presentados ao proxecto escolar, onde o colexio vén de triunfar con ata tres galardóns.

“Ideas moi variadas e adaptadas ás diferentes etapas escolares: un vídeo facendo o camiño no patio e chegando á Catedral; un precioso lapbook ou un xogo de mesa sobre o Camiño nos primeiros cursos de primaria; paneis informativos con código QR en 3º e 4º e unha enquisa, e posterior transformación en infografía, sobre a experiencia de amigos e familiares no Camiño, en 5º de Primaria. Xa na ESO, transformaron o colexio nun virtual Camiño de Santiago con letreiros, frechas amarelas e códigos QR con información sobre as diferentes etapas. En educación especial, un fermoso conto con pictogramas feito e lido por eles mesmos”.

Propostas orixinais e moi elaboradas entre as que o xurado de Escola en Camiño destacou o vídeo “En Camiño cara a Santiago”, da man do que o alumnado de Educación Infantil puido experimentar facendo un simulacro do Camiño de Santiago. Unha peza audiovisual para a que elaboraron o seu propio peregrino enorme, chamado “PILGRIN”, as súas credenciais, varias fichas e traballos, cunha singular “peregrinación” a Santiago como colofón final.

Ademais, o Compañía de María tamén impresionou coa ‘Enquisa poboacional sobre a experiencia (ou non) do Camiño de Santiago’, galardoada co premio especial ás Metodoloxías Activas. Realizado polos alumnos de 5º de Primaria do centro, a proposta permitiunos descubrir datos como que un 92% dos entrevistados decidiron gozar da experiencia Xacobea acompañados dos amigos (72%) ou da familia (21%) ou que, por outra banda, o 50% elixiu o Camiño Portugués fronte ao Francés (45%).

“Pablo no Camiño”, un fermoso conto en forma de vídeo con pictogramas feito e lido polos alumnos/as da aula de Educación Especial, pola súa banda, encandeou ao xurado de Escola en Camiño, que o destacou co Premio especial á Inclusión. Un traballo repreto de cor e información útil no que todos gozaron moito descubrindo a vía portuguesa, que unha vez máis puxo en valor a importancia da amizade na peregrinaxe, e que paga a pena ver na páxina web do proxecto escolar.

Bruno Freaza | COORDINADOR

“Os nosos parabéns por tan fermosa iniciativa”

Para a Compañía de María de Cangas, participar en Escola en Camiño foi unha gran oportunidade para afondar no coñecemento de algo tan importante do noso patrimonio cultural.

Cada ano Xacobeo, impulsamos desde o noso colexio o coñecemento do “Camiño” con diferentes traballos interdisciplinares e multinivel, pero, este ano, “Escola en camiño” deunos un novo aliciente ao poder participar con todo ese traballo no concurso.Durante a súa realización, os nenos e nenas investigaron, buscaron información, imaxes, prepararon maquetas, murais, carteis, debuxos, códigos QR... Un enriquecedor “camiño” que deixou neles pouso e de seguro unha importante posta en valor deste inmemorial legado que os galegos temos dende hai séculos.

Para os nenos, un motivador recoñecemento ao seu traballo, que todos celebraron coma seu na entrega de premios no Porto Marítimo de Vigo. Para os mestres e as familias, un orgullo e satisfacción ver a súa implicación e gozo durante todo o proceso.Os nosos parabéns á Xunta de Galicia, Faro de Vigo e La Opinión por tan fermosa iniciativa.