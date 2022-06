Con ‘salero’, alegría, enerxía; como hai que facer sempre as cousas nesta vida. Deste xeito presentan o seu podcast os ‘Brilli-grillis’ da clase de 5º de primaria do CPR Plurilingüe San Fernando, tal e como os chama a súa mestra Antía Álvarez porque, como ela di, “brillan con luz propia e nunca paran de falar”.

Así o cumpren durante os sete minutos que dura esta orixinal gravación titulada “Once voces, unha cidade e un camiño” e destacada por Escola en Camiño co premio a Mellor Podcast. Unha aposta na que, ao estilo dos mellores xornalistas radiofónicos e con toques de humor para manter activa a atención dos oíntes, falan da historia da cidade de Santiago de Compostela, da catedral e do camiño de peregrinación.

“Ao longo de todos estes meses, realizaron investigacións moi interesantes relacionadas co Camiño e coa cidade de Santiago; elaboraron infografías con moita creatividade; e deseñaron o guión dun divertido podcast titulado “Once voces, unha cidade e un camiño”, no que incluíron todos os datos máis relevantes da investigación, engadindo un pouco de humor”, relata neste senso a súa titora, a profe Antía, que descóbrenos como, ademais e para adentrarse un pouco máis nesta viaxe, realizaron dúas saídas que lles permitiron experimentar en primeira persoa a esencia das rutas Xacobeas.

“Quédome coas súas caras ao pisar a praza do Obradoiro”

Durante a primeira saída, completaron un pequeno traxecto do Camiño. Unha experiencia da que o alumnado volveu con fantásticas fotos para participar no certame, e incluso elaborou un vídeo cos mellores momentos, que tamén pode verse na web de Escola en Camiño.

Por outra banda, conta a mestra, e para culminar o proxecto como premio polo gran traballo realizado, fixeron outra saída, desta vez en tren ata Santiago de Compostela, “unha experiencia marabillosa e chea de momentos inesquecibles”. “Para min, foi moi gratificante recorrer con eles as rúas da cidade e ver a súa ilusión ao identificar algunhas das prazas e edificios máis famosos, ao descubrir o interior da catedral, ao recoñecer monumentos e imaxes sobre algunhas das personaxes máis características, ao escoitar algunhas das lendas máis antigas ou ao encontrar símbolos propios do Camiño agochados na cidade. Malia todo, se teño que quedarme cun so momento, elixo as súas caras ao pisar a praza do Obradoiro e ver de fronte a Catedral. Nese intre, comprobei que todo o esforzo realizado vagara a pena. Canto aprenderon e cantas bonitas experiencias e vivencias recordarán sempre! Foi unha gran aventura!

“Compromiso, esforzo e compañeirismo” Antía Álvarez - Titora de 5º de Primaria

Antes de comezar, gustaríame felicitar a Escola en Camiño por este proxecto tan bonito e representativo da nosa comunidade, e dar as grazas polo premio a Mellor Podcast, o cal gravamos con tanta ilusión.

Fai xa varios meses que comezou a nosa andadura neste proxecto. Recordo a incerteza dos primeiros días, os seus nervios por participar nun certame con máis colexios, os seus medos por non estar a altura do que esixía o proxecto, pero tamén a súa ilusión por enfrentarse a unha nova aventura con todas as ganas do mundo.

Desde o primeiro día, entenderon o proxecto coma un reto e, por iso, comprometeronse a dar o mellor de su mesmos, esforzánse día a día e traballando en equipo co fin de obter os mellores resultados posibles.

Entran aquí en xogo tres palabras máxicas que marcaron este proxecto de principio a fin: compromiso, esforzo e compañerismo.

Posiblemente, esta última sexa a máis importante porque, si algo primou nesta aventura, eso foi a solidaridade, a empatía, a unión e a amizade.