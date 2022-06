“Nunca vos rindades porque todo é posible”. Foi o consello da atleta paralímpica Nuria López para o alumnado de 1º da ESO do CPR Plurilingüe Niño Jesús de Praga durante a entrevista que lles concedeu para Escola en Camiño, entre os tres traballos vencedores nesta categoría do proxecto e concurso escolar.

Unha peza xornalística na que os valores do deporte, a superación e o Camiño de Santiago únense en boca de López para pór en valor as rutas Xacobeas e durante a que a deportista relata como, unha vez que empezou no atletismo por recomendación duns amigos, “xa non puido parar”.

Con respecto á experiencia da peregrinaxe propiamente dita, a atleta paralímpica destaca a vía francesa por ser “máis accesible”; aconséllanos a todos sobre o que non pode faltar na mochila dun bo peregrino:“Auga, froitos secos, chaqueta, carteira, crema solar” e, por suposto: “calcetíns secos”; e recórdanos os motivos polos que, aínda que o Camiño ten moitas cousas boas, pode que ningunha sexa tan importante coma compartilo cos demais.

“Durante a andaina, estoupóuseme unha roda da cadeira, os meus amigos correron ata un pobo próximo e conseguiron unha nova nunha hora para poder retomar a marcha”, escolle coma anécdota para despedirse López ao ser preguntada polos reporteiros de Escola en Camiño do CPR Niño Jesús de Praga, con traballos gañadores en ata dúas categorías máis.

“Ponte nos meus zapatos”

O centro galego triunfa deste xeito tamén no apartado de Fotografía, cunha fermosa imaxe titulada “Ponte nos meus zapatos”, que fai as veces de metáfora da empatía que xorde entre os peregrinos durante a súa andaina cara Santiago de Compostela. Unha paisaxe verde enmarca a mítica frecha amarela do Camiño, sobre a que se sitúan ese par de botas tan recoñecible para os amantes do Camiño.

“A aventura do Camiño”, a película

Tamén na de Vídeo, da man dunha excelente proposta audiovisual na que, baixo o título Aventura no Camiño, cunha duración de só un minuto e a través de orixinais debuxos, o alumnado do centro permite ao espectador achegarse á orixe, historia e percorrido da aventura Xacobea, á figura de Santiago o Maior; ou á composición da Catedral da capital de Galicia, Patrimonio da Humanidade pola UNESCO.

“Desexosos de repetir nos vindeiros cursos” María Jesús Ramil - Coordinadora ESO

O proxecto Escola en Camiño foi unha das actividades máis especiais nas que participaron os nenos do noso centro ao longo do curso. Varios son os motivos que fixeron isto posible:

1.- O traballo cooperativo, a investigación, a cultura e, en definitiva, a aprendizaxe significativa, tan importante e tan demandada nestes tempos.

2.- Os alumnos e as alumnas descubriron un camiño diferente, primeiro polo seu estudo polo miúdo para intentar topar aquel dato tan importante co que lograr un posto relevante na final. Investigacións sobre aspectos totalmente descoñecidos para eles sobre arte, historia ou relixión, entre outras disciplinas.

3.- Descubriron os misterios e as anécdotas das persoas que non cesan na súa peregrinación, persoas que regalan o seu tempo a outros gratuitamente para que cumpran o seu soño de camiñar a Santiago

4.- En derradeiro lugar, outro aspecto entre os moitos destacados foi o desenvolvemento da creatividade nas ilustracións, historias inventadas, entrevistas… e tamén unha palabra protagonista en todo o proxecto: convivencia.

Por todos estes valores estamos plenamente agradecidos de participar no proxecto escolar e desexosos de repetir nos vindeiros cursos.