Dous personaxes moi especiais recorren fronte á cámara o ceo dun mapa de Europa debuxado a man. Viaxan en globo aerostático e tamén poden ver no horizonte un barco viquingo ¿O obxectivo? Chegar dende Noruega ata Santiago de Compostela.

Deste xeito comeza o vídeo elaborado e protagonizado polos alumnos de 2º de Educación Primaria do CEIP San Roque, destacado entre os catro premiados na categoría de Pezas Audiovisuais do certame de Escola en Camiño, e no que se relatan curiosidades como a historia dos viquingos na peregrinaxe cara Santiago ou a orixe da vía xacobea coñecida cono ‘Camiño Inglés’.

Un traballo bautizado co nome “Camiñamos xuntos”, no que os pequenos investigadores do CEIP San Roque puideron informarse sobre esta emblemática ruta, seleccionando os contidos que máis lles chamaron a atención para contar a esencia do Camiño. Moitas foron as habilidades e emocións en xogo para a elaboración desta proposta, onde cobraron forza a curiosidade, a lectura e a capacidade de síntese. Ademais das dotes plásticas, xa que logo de reunir a información precisa, recolleron todos os seus descubrimentos nunha unidade didáctica ilustrada por eles mesmos.

Tamén no marco de Escola en Camiño, no CEIP San Roque decidiron celebrar este ano o Día da Paz elaborando un mural conxunto no que participou todo o alumnado do colexio. Cada curso foi facendo deste xeito o seu particular Camiño a través das cunchas da paz, deixando as súas mensaxes e bos desexos neste emblemático elemento do Camiño de Santiago.

“Cuncha a cuncha, camiñando pola paz” permitiu ao equipo docente do centro impulsar algo tan importante como a colaboración do alumnado, e así pode verse no vídeo do proxecto colgado na páxina web de Escola en Camiño, onde os nenos e nenas do centro van colocando as súas creacións, adornadas con verbas como Camiño, Ilusión, Esforzo ou, por suposto, Paz, entre moitas outras.

Alberta Dios Chaves | Profesora coordinadora

“Un percorrido cheo de descubrimentos”

No CEIP San Roque, traballar o proxecto escolar Escola en Camiño a nivel de centro permitiunos guiar ao noso alumnado para investigar e descubrir o significado deses carteis con cunchas que vemos polas vilas e camiños de Galicia e tamén por outros lugares de España e Europa.

Camiñando pola paz

Co traballo “Cuncha a cuncha, camiñando pola paz” fomentamos a colaboración de todo o alumnado, valorando as aportacións propias para conseguir unha meta común. Así, entre todos, fixemos o noso peculiar camiño a Santiago, aportando cada un a súa cuncha cunha mensaxe de paz.

Os segredos xacobeos

O alumnado de 2º de Educación Primaria investigou sobre o camiño inglés para elaborar o traballo “Camiñamos xuntos”, descubrindo lugares, monumentos, datos relevantes para eles, anécdotas, árbores, fervenzas, pontes, cantigas... para chegar por fin a Compostela. Un traballo interdisciplinario do que as nenas e nenos foron protagonistas nun percorrido cheo de descubrimentos que foron recollendo nunha unidade didáctica moi ben ilustrada coas súas dotes plásticas.

Traballando este proxecto descubrimos xuntos algúns dos segredos que agocha o Camiño de Santiago, iniciando unha aventura que cadaquén, sen dúbida, está desexando continuar.