‘My own Path’: o meu propio Xacobeo

A andaina de Escola en Camiño inclúe todo tipo de proxectos, dende escritos ata audiovisuais. Todos os formatos están admitidos á hora de axudar a nenos e nenas a aprender sobre a historia dunha das grandes xoias internacionais do noso patrimonio galego.

Tan intertacional que moitos dos centros participantes indagaron na historia dos distintos camiños que levan a Santiago: o inglés, o alemán, o francés... incluíndo os seus idiomas nos proxectos. É o caso de ‘My Own Path’ - ‘O meu propio Camiño’ -, o nome baixo o que atopamos a colección de debuxos do Colexio Virxe Milagrosa.

Ver o Xacobeo a través dos ollos de rapaces e rapazas de dez anos implica atopar un Camiño de Santiago cheo de cores, mundos paralelos e animais que acompañan aos peregrinos a cada paso.

E o caso dos debuxos que realizaron na clase de quinto de Pri maria do centro Virxe Milagrosa. Coas súas representacións sobre o papel conseguiron facerse cun dos tres premios da Categoría de Ilustración. Facer camiño en bicicleta, andando, acompañado de animais ou en soidade; con grandes mochilas cheas de experiencias, fronte a monumentos patrimoniais de Galicia que salpican as vistas do traxecto...

Un exemplo é o debuxo firmado por Sogía Estévez, que presenta o Camiño coma unha travesía chea de obstáculos a superar, pero da que saen victoriosos tras cruzar mar e montañas e chegar a Santiago de Compostela.

Outros, como é o caso de Marina Torres, enfocan o debuxo dende o final, dende a chegada ao destino. Un peregrino que colga a súa cuncha Compostelana dun cruceiro e contempla a posta de sol dende o alto dun acantilado, ao máis puro estilo das paisaxes de Finisterre, unha etapa extra do Camiño, a única que comeza dende a propia cidade de Santiago.

Unha etapa que tamén destacaron outros compañeiros do CPR Virxe Milagrosa, como Andrea Lara, que cun estilo algo máis vangardista, debuxa aos peregrinos saíndo dunha botella - coma quen envía unha mensaxe no mar - e chegando ata a Catredal. Dende ela atopamos outro camiño, que leva ata a terra da fin do mundo.

Este centro tamén participou nesta primeira Edición do proxecto outro tipo de formatos ao longo do curso, xa que, como comenta a coordinadora da Biblioteca Escolar do colexio, Cristina Ormaechea: “Os mellores proxectos son os que non ofrecen material, senón que abren a porta a interpretacións”.

Deste xeito, traballaron con Escola en Camiño con textos e debuxos, pero tamén convertindo a experiencia nos seus disfraces de Entroido (Camiño do Entroido), conseguindo un selo con cada accesorio que os convertía en Peregrinos, como se fosen as súas propias Compostelanas: as “Milagrosanas” que lles daban os seus mestres.

Unha vez vestidos ao completo, foron peregrinar pola contorna do seu centro, con cunchas, capas e sombreiros.

Nesas actividades paraticipou todo o centro, pero foron os rapaces e rapazas de quinto de Primaria os que conseguiron un merecido premio dos tres na categoría de Ilustración.

Así, o CPR Virxe Milagrosa de Bueu ensínannos o su propio Camiño: artístico, global, cheo de experiencias e cores.

Cristina Iglesias Ormaechea | Coordinadora da biblioteca escolar

“É motivador traballar en proxectos que abren as mentes”

Cando chega unha proposta para realizar un proxecto novo ao noso centro todos somos excépticos, xa que son numerosos os que nos plantexan, con cantidade de materiales sumamente atractivos,.

Pero, á hora da verdade, non enganchan ao alumnado máis aló que polas súas atractivas cores e ilustracións.

Como docente que traballou en diferentes proxectos de todas as etapas educativas, podo afirmar sen ningún medo que os proxectos máis atractivos son os que menos material proporcionan, pero que nos ofrecen unha idea aberta a un mundo de interpretacións e formas de abordalas.

E iso é o que supuxo Escola en Camiño.

Abriu mil frentes en diferentes áreas e facilitou un proxecto interdisciplinar en torno ao que xirar no segundo trimestre.

Creou expectación entre o alumnado, que o relacionou cos seus coñecementos previos e que puideron traballar dende diferentes perspectivas.

E como todo bo proxecto que se precie, houbo unha recompensa final: unha gala marabillosa cun premio como colofón.