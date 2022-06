Con premios no apartado de Reportaxes, da man do traballo “Peregrinación con programación”, e na categoría especial Valores do Camiño, coa proposta “Non hai paz para o Camiño, o Camiño é a Paz”; o CEIP Plurilingüe García Barbón volcouse durante este curso coa primeira edición de Escola en Camiño, na que topou a oportunidade perfecta para levar a cabo un proxecto transversal e dinámico, durante o que a práctica totalidade das materias do currículo tomaron parte á hora de coñecer de cerca e transmitir o mellor posible a aventura Xacobea, que fala de relixión, si, pero tamén de literatura, historia, xeografía, lingua e mesmo matemáticas e tecnoloxía.

Deste xeito nolo conta Beatriz Fraga, coordinadora do Equipo de Dinamización Lingüística do centro, que exemplifica como a aposta “Peregrinación con programación”, elaborada polo alumnado de 4º de Primaria, botou man das novas tecnoloxías a través do Escornabot: “Grazas á linguaxe de programación, os nosos ‘pequenos informáticos’ planificaron diferentes percorridos do Camiño de Santiago. Todo isto, difundindo dun xeito lúdico o patrimonio cultural galego, e coñecendo ademais as principais paradas dentro do noso territorio”, relata para pasar agora á clase de 5º de EP, destacada co premio especial “Valores do Camiño” grazas ao traballo de investigación sobre a ruta da Ría Muros - Noia, titulado “Non hai camiño para a paz, a paz é o camiño”, e elaborado con motivo do Día da Paz.

“Descubrir a ruta da Ría de Muros e Noia no traballo realizado polos alumnos/as de quinto de Primaria fixo que a nosa visión sobre o camiño cambiase totalmente. O azul do mar mesturouse coa cor da pedra. Os valores do camiño apareceron mentres iamos facendo a nosa propia andaina. Conmemorar o Día da Paz con este traballo foi un acerto”, comenta Fraga sobre a proposta, que pode verse na páxina web de escola en Camiño.

Un proxecto a través do que, entre outras cousas, o espectador pode descubrir os segredos da Vía de Muros e Noia, que é unha das máis recentes, consta de once etapas e permítenos facer ata 90 millas por mar; ou a diferenza entre a Compostela e o Certificado do camiño; ou recordar aquilo que xa dicía Gandhi: “Non hai camiño para a paz: a paz é o camiño”. E que mellor, pensa o alumnado do CEIP García Barbón, que o noso Camiño e o noso mar para derribar fronteiras e gozar con novas culturas e novas linguas.

“O valor educativo das rutas xacobeas” Beatriz Fraga - Coordinadora do Equipo de Dinamización Lingüística

A excepcionalidade deste Ano Santo bianual e o proxecto educativo dirixido aos centros e promovido polo Faro de Vigo a través de “Escola en Camiño”ofreceunos a oportunidade de descubrir o valor educativo do Camiño de Santiago.

Polo o de agora tiñamos unha opinión enganosa do Camiño, a peregrinación a Santiago, entendida coma unha manifestación unicamente relixiosa. Que lonxe estabamos de imaxinar, cando aceptamos este reto, que iamos descubrir un mundo descoñecido e cheo de riqueza das rutas arredor do Camiño.

A peregrinación a Santiago configúrase inicialmente como unha manifestación esencialmente relixiosa pero démonos conta de que se ía ramificando nunha rede de causalidades e influencias, entre as que a literatura tiña unha presenza importante.

Tamén historia, arte, xeografía, matemáticas, lingua, novas tecnoloxías... Todo iso a través das diferentes rutas xacobeas. Un gorentoso traballo onde aprendemos tamén sobre nós mesmos.Tomando a frase de Newton “Os homes construímos moitos muros pero poucas pontes”, queremos animarvos a descubrir as diferentes rutas arredor do Camiño.