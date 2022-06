“É moi longo, tes moito que camiñar, hai moitas montañas e moitas cousas”. E para ti?, que é o Camiño? “Un lugar no que podes pasalo ben”. Mellor imposible.

Seis e sete anos teñen os protagonistas do vídeo co que o CPR Plurilingüe Nuestra Señora de la Esperanza acaba de facerse co premio especial “Conversas no Camiño” de Escola en Camiño, unha peza audiovisual única e chea de tenrura e simpatía na que os cativos deixan voar a súa imaxinación para responder a distintas preguntas sobre a ruta xacobea.

Se aínda non viviches a experiencia da peregrinaxe, podes estar seguro de que che van a entrar ganas. De feito, o mesmo lles pasou aos propios escolares mentres ían descubrindo, a través do traballo na aula, novos detalles do que significa esta ruta e as enormes posibilidades e experiencias que ofrece, tal e como nos conta a mestra e coordinadora do proxecto Loli González:“O que máis lles chamou a atención aos nosos peques foi a idea de compartir unha gran aventura coa súa familia, amigos ou seres queridos”, relata a profesora, que recoñece como, pola súa banda, o que máis lle gustou ao equipo docente foron as respostas que os nenos deron cando lles preguntaron: Que lle pedirías ao Apóstolo Santiago tras realizar o Camiño?

Así pode verse no vídeo. Ao longo de dous minutos, coa Catedral de Santiago coma telón de fondo e por parellas, os escolares de 1º de Educación Primaria do Colexio Nuestra Señora de la Esperanza van ofrecendo as súas particulares respostas a cuestións como: “que é o Camiño?” ou “que levarías na túa mochila?” para deixar paso á derradeira, na que os pequenos dan renda solta a súa creatividade.

Que desexo lle pedirías o Apóstolo ao chegar a Santiago? Se a primeira quere ter 1000 euros, a segunda pide facer o Camiño con todos os seus amigos do curso e o seguinte desexa poder conducir un coche de maior. A outra gustaríalle ter un can cando fose adulta, aínda que, respóndelle o seu compañeiro na pantalla, eso xa o pode ter agora.

Pasar en familia o verán, ou que se acabe o Covid, ou que todos os nenos do mundo sexan felices foron outras das peticións dos alumnos de 1º de Primaria do CPR Plurilingüe Nuestra Señora de la Esperanza, onde o teñen claro:“Ti non fas o Camiño, o Camiño faite a ti”.

Ilusión, inocencia e esperanza nos nosos pequenos peregrinos Loli González - Profesora de primaria

Traballar con idades de seis e sete anos sobre o Camiño de Santiago foi moi interesante e divertido tanto para o alumnado como para a profesora. Moitos deles non o coñecían, outros si, pero descubriron novos detalles do que significa facelo e as enormes posibilidades e experiencias que ofrece.

Antes de comezar o traballo, fixemos un bulebule de ideas para saber que coñecían do Camiño de Santiago e o que máis lles chamou a atención aos nosos peques foi a idea de compartir unha gran aventura coa súa familia, amigos ou seres queridos. Pola súa banda, o que máis nos chamou a atención aos profesoras foron as respostas que nos deron os nenos cando lles preguntamos: Que lle pedirías ao Apóstolo Santiago tras realizar o Camiño? Algunhas respostas foron tan sinxelas como “sacarme o carnet de conducir” y outras tan bonitas e sentidas como “non máis guerras e que os meus pais pasen máis tempo comigo”. Pero fose cal fose a resposta, todas e cada unha delas foron formuladas con esa ilusión, inocencia e esperanza, que, moitas veces, solo podemos topar neles, nos nosos pequenos e adorables peregrinos que cada día camiñan con nós. Dámosvos a grazas por isto.