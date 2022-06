A entrevista creativa a “personaxes esquecidos, pero fundamentais para o éxito das peregrinacións actuais”, elaborada polo alumnado de 5º de Primaria do CEIP A Carballeira, venceu na súa categoría con tres personaxes moi especiais: Pé, Bota Camiñante e Gorra do Sol.

Eles son os fundadores da Asociación de Esquecidos do Camiño (AEC), creada para reivindicar a importancia destes elementos na peregrinaxe e reclamar unha maior atención: “Sen nós, o Camiño de Santiago tería morto, sería imposible, pero a pesares diso toda a atención a levan outros/as: os albergues, as compostelas, a propia catedral…”, conta Bota nunha peza xornalística que serviu ao alumnado “para aprender a estruturar unha entrevista, escoller segundo a súa pertinencia e calidade as preguntas a realizar, darlle alma aos obxectos e, incluso, adestrarse no uso da maquetación de xornais, ademais de para “poñerse na pel” de obxectos de uso cotiá para os peregrinos e gozar do traballo creativo”, tal e como conta a coordinadora do proxecto no centro, Charo Martínez.

Deste xeito e a través de media ducia de cuestións, os escolares deixan que o lector coñeza máis de cerca aos membros da AEC e a súa historia e problemática: “Sen min, di Gorra, o sol daríache na cabeza e na cara. Sen Bota, mollariades a Pé e teriades moito frío; e, sen Pé, como camiñades? El leva todo o peso do Camiño enriba e ninguén valora o seu traballo”, reivindican deste xeito e con razón os nosos particulares protagonistas desde Pontevedra, onde se atopan facendo O Camiño Portugués: “Está sendo duro para todos/as, pero creo que a que máis sufre é Bota, a pobre vai pisando de todo”, acaba Pé para os nosos xornalistas “cun medio sorriso”.

Firma contra o abandono de botas no Camiño

Como toda boa entrevista, a dos “Esquecidos do Camiño” non perde a oportunidade de compartir as reivindicacións dos seus protagonistas, neste caso, relacionada co respecto polo medio ambiente. Deste xeito e durante o texto, podemos observar como Bota manifesta unha das principais peticións da asociación: “Que se deixe de abandonar ás miñas colegas en calquera lugar”.

É certo que, sobre todo nos últimos anos, é común ver imaxes de Botas abandonadas, sobre todo por peregrinos e peregrinas que rematan o seu camiño en Fisterra. Por esta razón teñen aberta unha petición en change.org á que animan a todo o mundo a unirse, para solicitar á sociedade que impida estas prácticas.

Consideran que non so sairán ganando elas, senón tamén o medio ambiente. Leva aberta so dous días e xa levan recollidas máis de 1000 sinaturas para acabar con esa costume “danosa para o medio ambiente”, ademais de “inxusta para as miñas compañeiras, que a pesares da axuda de Calcetín Gordo, que as protexe da suor, teñen un camiño desagradable”.

Charo Martínez | Coordinadora

“Un contexto necesario para os elementos da nosa vida”

Pouco a pouco, distintos grupos do cole comezaron a descubrir cal podería ser o seu campo de investigación. Deste xeito, para os máis pequenos, o proxecto supuxo entender o significado dalgúns elementos que, aínda estando presentes na súa vida, non contextualizaban: Por que hai en Pontevedra un montón de luces azuis por moitas rúas? Que é ese edificio que está ao lado da estación de tren?

Os de 2º e 4º descubriron a xeografía de Galicia e de España a través do Camiño: a gastronomía, as paisaxes, os monumentos,... Mateo, que levaba vendo o bolardo do “64,5”, por fin soubo que significaba esa cifra e, con el, todos os seus compañeiros.

E que me decides dos xornalistas de 5º de Primaria ? Foron quen de “poñerse na pel” de obxectos de uso cotiá para os peregrinos e facerlles unha entrevista. Ademais do traballo puramente creativo, aportoulles a posibilidade de aprender a estruturar unha entrevista, de escoller segundo a súa pertinencia e calidade as preguntas a realizar, de darlle alma aos obxectos e, incluso, serviulles tamén para adestrarse no uso da maquetación de xornais.